طريقة عمل الكبسة من أكلات العيد الشهية بمكونات أصلية سعودية

نقدم لكم من المطبخ السعودي الكبسة السعودية بأشهي أنواع اللحم في العيد تعد من الوصفات المميزة التي يتم تحضيرها في العزومات والحفلات واكبر المناسبات بكافه أنواعها. لأن الكبسة السعودية أكلة قيمة مشبعة بطعم ومذاق مشهي ولا تحتاج الكثير من الوقت والجهد كما يعتقد الكثير من سيدات البيوت، ويكمن طعم الكبسة الشهية في البهارات الطازجة التي تدخل في تحضيرها إليكم أسهل طريقة لتحضير الكبسة من أطباق واكلات العيد بمكونات ونكهة سعودية الأصل مع مراعاة اتباع الخطوات والمقادير والطريقة الصحيحة من أجل الحصول على أحسن نتيجة عند التحضير لهذه الأكلات الشهية المميزة. طريقة عمل الكبسة ومقاديرها طريقة عمل الكبسة ومقاديرها المقادير.. حوالي 2 ملعقة كبيرة من السمن.

مقدار 2 كوب رز بسمتي تم( غسله ونقعه مسبقا).

2 ثمرة جزر مفروم.

مقدار 2 قرن فلفل حار احمر و اخضر حسب الرغبة.

1 حبة فلفل اخضر حلو مفروم.

حبة بصل مفرومة فرم ناعم.

ثلاث أكواب ونصف من مرقة اللحمة.

ملح ملعقة صغيرة أو حسب ما تفضلون. مقادير بهارات الكبسة: 1 ملعقة كبيرة مطحونة.

كمية مناسبة من المكسرات المحمصة للتزيين حسب الرغبة. مكونات اللحمة: نحضر وزن كيلو لحم غنم أو لحم عجل مقطع قطع متوسطة الحجم.

نحضر 1 ملعقة كبيرة من حب بهارات الكبسة.

بصلة يابسه لسلق اللحم.

1 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة. مكونات صلصة الدقوس الحار: نجهز 4 حبات طماطم طازج بحجم كبير.

عدد 4 فصوص ثوم مفروم فرم ناعم.

ملعقه كبيره من معجون صلصة الطماطم.

ملعقه كبيره من معجون صلصة الطماطم. 2 قرن فلفل احمر حار مفروم.

2 ملعقة كبيرة ماء.

نصف ملعقة كبيرة زيت.

خل ابيض 3 ملاعق كبار.

ربع ملعقة كبيرة ملح حسب الرغبة. خطوات تحضير الكبسة لتحضير صلصة الدقوس يخفق الطماطم في الخلاط الكهربائي حتى يصبح سائل ناعم. في مقلاة على نار متوسطة الحرارة نضع الزيت والثوم ليحتمر ثم نضيف إليه الفلفل الأحمر الحار المفروم. ثم يضاف عليه معجون الطماطم وعصير الطماطم الذي تم خفقة في الخلاط ثم يضاف الخل والماء وتقلب المكونات مع بعضها. في النهاية يضاف الملح مع الفلفل الأسود وتقلب الصلصة حتى تغلي ثم نهدئ النار وتترك على نار هادئة حتى تنضج وتتسبك. نضع وعاء اخر على النار نضيف فيه السمن بعد أن يسخن نضع قطع اللحم ونحرك حتى يتحول لون اللحم الى اللون البني. نقوم بإضافة الملح والبصلة كاملة مع بهارات الحب نعود للتقليب لمدة ثلاث دقائق تقريبا. نضيف الماء الساخن على اللحم حتى يغمر نغطي الوعاء ويترك لمدة ساعتين حتى ينضج اللحم. نحضر وعاء اخر نسخن فيه ملعقتين من السمن فوق نار متوسطة الحرارة نضيف البصل المفروم ونقلب البصل لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق حتى يذبل. نضيف الفلفل الحار كامل من غير تقطيع ثم نضع الفلفل الأخضر المفروم والجزر المقطع ونقلب المكونات مع بعضها لمده خمس دقائق حتى يذبل الخضار. هنا نقوم بوضع بهارات الكبسة المطحونة والملح والأرز و نحرك لمدة خمس دقائق. في الوقت الحالي يكون اللحم قد تم نضجه نأخذ منه ثلاثة أكواب ونصف من مرقه اللحم ونضعهم فوق وعاء الخضار والأرز. عندما تبدأ المرقة في الغلي نقلب برفق ثم نهدئ النار ويغطى الوعاء ويترك على نار هادئة لمدة 25 دقيقة حتى يتم نضوج الأرز. خطوات تحضير الكبسة نحضر طبق التقديم ويسكب فيها الأرز ويوزع فوقة قطع اللحم المسلوقة ويتم تزيينه بالمكسرات المحمصة. الوسوم

نقدم لكم من المطبخ السعودي الكبسة السعودية بأشهي أنواع اللحم في العيد تعد من الوصفات المميزة التي يتم تحضيرها في العزومات والحفلات واكبر المناسبات بكافه أنواعها. لأن الكبسة السعودية أكلة قيمة مشبعة بطعم ومذاق مشهي ولا تحتاج الكثير من الوقت والجهد كما يعتقد الكثير من سيدات البيوت، ويكمن طعم الكبسة الشهية في البهارات الطازجة التي تدخل في تحضيرها إليكم أسهل طريقة لتحضير الكبسة من أطباق واكلات العيد بمكونات ونكهة سعودية الأصل مع مراعاة اتباع الخطوات والمقادير والطريقة الصحيحة من أجل الحصول على أحسن نتيجة عند التحضير لهذه الأكلات الشهية المميزة. طريقة عمل الكبسة ومقاديرها طريقة عمل الكبسة ومقاديرها المقادير.. حوالي 2 ملعقة كبيرة من السمن.

مقدار 2 كوب رز بسمتي تم( غسله ونقعه مسبقا).

2 ثمرة جزر مفروم.

مقدار 2 قرن فلفل حار احمر و اخضر حسب الرغبة.

1 حبة فلفل اخضر حلو مفروم.

حبة بصل مفرومة فرم ناعم.

ثلاث أكواب ونصف من مرقة اللحمة.

ملح ملعقة صغيرة أو حسب ما تفضلون. مقادير بهارات الكبسة: 1 ملعقة كبيرة مطحونة.

كمية مناسبة من المكسرات المحمصة للتزيين حسب الرغبة. مكونات اللحمة: نحضر وزن كيلو لحم غنم أو لحم عجل مقطع قطع متوسطة الحجم.

نحضر 1 ملعقة كبيرة من حب بهارات الكبسة.

بصلة يابسه لسلق اللحم.

1 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة. مكونات صلصة الدقوس الحار: نجهز 4 حبات طماطم طازج بحجم كبير.

عدد 4 فصوص ثوم مفروم فرم ناعم.

ملعقه كبيره من معجون صلصة الطماطم.

ملعقه كبيره من معجون صلصة الطماطم. 2 قرن فلفل احمر حار مفروم.

2 ملعقة كبيرة ماء.

نصف ملعقة كبيرة زيت.

خل ابيض 3 ملاعق كبار.

ربع ملعقة كبيرة ملح حسب الرغبة. خطوات تحضير الكبسة لتحضير صلصة الدقوس يخفق الطماطم في الخلاط الكهربائي حتى يصبح سائل ناعم. في مقلاة على نار متوسطة الحرارة نضع الزيت والثوم ليحتمر ثم نضيف إليه الفلفل الأحمر الحار المفروم. ثم يضاف عليه معجون الطماطم وعصير الطماطم الذي تم خفقة في الخلاط ثم يضاف الخل والماء وتقلب المكونات مع بعضها. في النهاية يضاف الملح مع الفلفل الأسود وتقلب الصلصة حتى تغلي ثم نهدئ النار وتترك على نار هادئة حتى تنضج وتتسبك. نضع وعاء اخر على النار نضيف فيه السمن بعد أن يسخن نضع قطع اللحم ونحرك حتى يتحول لون اللحم الى اللون البني. نقوم بإضافة الملح والبصلة كاملة مع بهارات الحب نعود للتقليب لمدة ثلاث دقائق تقريبا. نضيف الماء الساخن على اللحم حتى يغمر نغطي الوعاء ويترك لمدة ساعتين حتى ينضج اللحم. نحضر وعاء اخر نسخن فيه ملعقتين من السمن فوق نار متوسطة الحرارة نضيف البصل المفروم ونقلب البصل لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق حتى يذبل. نضيف الفلفل الحار كامل من غير تقطيع ثم نضع الفلفل الأخضر المفروم والجزر المقطع ونقلب المكونات مع بعضها لمده خمس دقائق حتى يذبل الخضار. هنا نقوم بوضع بهارات الكبسة المطحونة والملح والأرز و نحرك لمدة خمس دقائق. في الوقت الحالي يكون اللحم قد تم نضجه نأخذ منه ثلاثة أكواب ونصف من مرقه اللحم ونضعهم فوق وعاء الخضار والأرز. عندما تبدأ المرقة في الغلي نقلب برفق ثم نهدئ النار ويغطى الوعاء ويترك على نار هادئة لمدة 25 دقيقة حتى يتم نضوج الأرز. خطوات تحضير الكبسة نحضر طبق التقديم ويسكب فيها الأرز ويوزع فوقة قطع اللحم المسلوقة ويتم تزيينه بالمكسرات المحمصة.

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