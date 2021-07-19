ماسك ليلة العيد فعال مئة بالمئة لتبييض البشرة كالثلج وشد التجاعيد، بمكون واحد فقط يمكنك الاستغناء عن الذهاب لمراكز التجميل للاعتناء ببشرتك في العيد، حيث تستطيعين الآن صنع ماسك طبيعي مضمون لشد البشرة ومنحالوجه بياضاَ لافتاً للنظر. وصفة اليوم هي عبارة عن وصفة طبيعية بمكونات سهلة ومتوفرة بكل منزل لشد الجلد في منطقة الوجه والقضاء على تجاعيد الجبهة والرقبة وحول العينين والفم، هو روتين رائع مضاد للشيخوخة يزيل التجاعيد ويجعل البشرة بيضاء ومشدودة.

ماسك لتبييض البشرة كالثلج وشد التجاعيد

أولاً سوف نقوم بعمل منظف لطيف للبشرة ثم ماسك التبييض وشد التجاعيد، في جميع الأحوال سوف نحضر حبة واحدة من البطاطس ذات حجم متوسط، حيث تعمل البطاطس على تقليل شيخوخة الجلد وذلك لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات كما تساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء والهالات، كذلك تساعد على تفتيح البشرة. يتم تحضير حبة البطاطس ثم يتم تقشيرها لإزالة القشرة الخارجية ثم يتم بشرها بإستخدام المبشرة أو يتم طحنها في المطحنة الكهربائية، ثم بواسطة مصفاة يتم تصفية مبشور البطاطس للحصول على ماء البطاطس ومهروس البطاطس (المتبقي من عملية التصفية).

لتحضير منظف البشرة يتم الاستعانة بوعاء مناسب ويضاف إليه مقدار ملعقتين كبيرتين من مهروس البطاطس، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل ثم يتم خلط المكونين جيداً، ضعي هذا المنظف على وجهك ثم افركيه على بشرتك بلطف بحركات دائرية لمدة 3-4 دقائق ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر ويجفف، وهو لا يحتاج لترطيب بعده لأنه يحتوي على خصائص مرطبة للبشرة.

ماسك للتبييض وإزالة التجاعيد

ولتحضير الماسك يترك ماء البطاطس لمدة 15 دقيقة تقريباً في وعاء زجاجي حتى تتشكل طبقة نشا في قاع الوعاء، بعدها يتم فصل نشا البطاطس عن الماء في وعاء آخر ثم يضاف إليهنصف بياض بيضة، ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون ثم يتم خلط المكونات جيداً. بعد غسل البشرة بالمنظف الذي سبق تحضيره، يطبق هذا الماسك على كامل بشرة الوجه وتحت العينين لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، رطبي بشرتك بالمرطب المفضل لديك، يكرر قناع شد البشرة ثلاثة مرات في الأسبوع بعد انقضاء الأسبوع بشرتك ستصبح مشدودة مع التخلص من كل التجاعيد، أيضاً يمنح هذا الماسك بشرتك البياض والنضارة ويجعلها تبدو مشرقة ومتوهجة.