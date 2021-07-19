وصفة طبيعية لتبيض الوجه فورا وإعطاؤه نضارة بأقل التكاليف وبدون أضرار للبشرة

سنقدم لكم وصفة لتبيض الوجه فورا، بعد الاستخدام ستلاحظين الفرق، وصفة سهلة جدا وفعالة في تبيض الوجه وإعطاؤه النضارة والتفتيح الذي تبحث عنه كل فتاة من خلال وصفات طبيعية غير ضارة بالبشرة، حيث يمكنك باستخدام مواد طبيعية متواجدة في كل بيت أن تحصلي على ماسك للوجه يعطيه نضارة وتفتيح، دون اللجوء لكريمات التفتيح باهظة الثمن.

وصفة لتبيض الوجه فورا

هناك العديد من المستحضرات التجميلية الخاصة بتبيض البشرة لكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة أكثر من نفعها للبشرة فتسلب من البشرة النضارة والإشراق، لذلك تبحث جميع الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية مكونة من مواد طبيعية فلا تسبب أي ضرر للبشرة وتعطيها النضارة والإشراق الذي تبحثين عنه.

طريقة عمل ماسك تبيض للوجه

ومن خلال مواد طبيعية متوفرة عندك ستقومين بعمل ماسك للوجه لتفتيح البشرة بأقل التكاليف وبسهولة ومكونات الخليط الذي سيعطيك نضارة للوجه ويزيل أثار اسمرار الشمس الذي نتعرض له يومياً هي:

حليب كامل الدسم ثلاث ملاعق كبار. معلقتين نشا الذرة. ملعقة ماء ورد.

طريقة عمل الوصفة:

مكونات الوصفة :

ضعي ملعقتين النشا في طبق ثم ضعي ثلاث ملاعق حليب كامل الدسم، قومى بخلط النشا والحليب البارد جيدا حتى يذوب النشا ويختلط باللبن جيداً، ضعي أخيرا ملعقة ماء الورد واخلطي الوصفة جيدا مرة أخرى، قومي بتوزيع الخليط على وجهك كاملا دون وضعه حول منطقة العين، اتركي الماسك على الوجه حتى يجف لكى تستفاد منه البشرة ويعطى نتيجة جيدة.

قومى بغسل الوجه بعد مرور ربع ساعة أو أكثر بعد أن يجف الخليط على وجهك، ويفضل أن تغسلي وجهك بماء دافئ أولا حتى يتم تنظيف البشرة وإزالة جميع مكونات الوصفة من مسام الوجه، ثم اغسلي الوجه بماء بارد لغلق مسام البشرة بعد التنظيف وسوف تلاحظين امتلاء بشرة الوجه ونعومتها ونضارتها، كرري هذه الخلطة مرة كل أسبوع للحصول على نتائج جيدة، وبحلول عيد الأضحى المبارك تبحث جميع الفتيات والسيدات عن وصفات للتفتيح وإعطاء البشرة نضارة، كما أنهم يفضلون الوصفات الطبيعية عن الكريمات المصنعة لتجنب أي ضر ممكن يحصل.