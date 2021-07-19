حل مذهل للتخلص من النمل والصراصير بدون مبيدات والقضاء على حشرات المنزل نهائياً، تعاني الكثير من السيدات من الحشرات التي يتم تنتشر على نطاق واسع ويصعب السيطرة عليها خاصة في فصل الصيف؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبحث الحشرات المنزلية مثل النمل والصراصير عن مناطق أقل حرارة. ويعتقد الكثير أن هذه الحشرات يصعب التخلص منها بطرق طبيعية، وأنه لكي تتخلص منها يجب أن تتجه إلى إستخدام المبيدات ولكن هذا غير صحيح، فلدينا اليوم حل طبيعي مذهل للتخلص من النمل والصراصير استخدام بدون مبيدات حشرية.

التخلص من النمل والصراصير بدون مبيدات

يمكنك التخلص من النمل تلك الحشرة المزعجة سريعة الانتشار وبطريقة مُجربة ومضمونة 100 %، حيث يترك النمل إشارة تجعله يتزايد بشكل مبالغ فيه، لذا يجب أن يكون هناك حل للتخلص من تلك الإشارة وهي عبر إستخدام الخل الأبيض وسائل تنظيف الأواني، حيث يتم تنظيف الأرض بهذين المكونين لإزالة أثار النمل أو مصل النمل، حتى تختفي الإشارة التي يتركونها ثم يتم تشغيل سورة النمل في مكان مرور النمل، وسبحان الله ستشاهدون خروج النمل من المنزل، وهذه طريقة مُجربة وفعالة.

القضاء على البعوض والوزغ نهائياً

للتخلص من حشرة البعوض التي تتغذى على الدم، والتي يعاني الكثير منا من انتشارها في فصل الصيف، وخاصة إذا كان حول منزل حديقة أو أشجار، يتم إستخدام حيلة الضوء الخافت لإلهاء البعوض والحصول على ليلة هنيئة، وذلك في مكان بعيد عن مكان نومك. أما إذا أردت التخلص من الوزغ أو أبو بريص يتم إستخدام الثوم فقط، حيث يتم وضع الثوم في أماكن مرورها، كما يمكنك الاعتماد على زيت الثوم ورشه في زوايا وأماكن مرور الوزغ، وذلك دون الحاجة إلى إستخدام مبيد.

طرد الصراصير نهائياً

لكي تتمكن من التخلص نهائياً من الصراصير، يتم الاستعانة بملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، كما يمكنك مضاعفة الكمية حسب كم المعاناة وعدد الصراصير في منزلك، ثم يتم مزج الخليط عبر التقليب لبضع ثواني، ثم يتم وضع خليط السكر وبيكربونات الصوديوم في الأركان، وفور تذوق الصراصير له سوف يموت على الفور، وذلك دون الحاجة إلى إستخدام مبيدات حشرية والتي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان.