طريقة عمل فتة العيد على الطريقة المصرية ألذ طعم للفتة

طريقة عمل فتة العيد على الطريقة المصرية، فساعات قليلة وتبدأ صلاة عيد الأضحى حيث يصلي المسلمون صلاتهم ويذهبون لنحر الأضحيات ابتغاء وجه الله عز وجل، فالذبح في عيد الأضحى من السنن المحببة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتتنوع طرق عمل فتة العيد حسب كل بلدة، وسنوضح لكم طريقة عمل فتة العيد بمكونات بسيطة ووجبة تكفي لأفراد أسرتك ونطبق بها سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.مكونات فتة العيد
- عدد قطع اللحم يمكن تحديدها حسب عدد أفراد أسرتك أو الأفراد المدعوون لتناول الإفطار.
- كذلك كمية الأرز حسب عدد أفراد عائلتك.
- ثمرة من الثوم لمتوسط عدد أربعة أفراد.
- خل الطعام.
- بهارات من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحوم المعتادة.
- عيش ناشف.
أولا يجب طهي اللحم عن طريق السلق وتطهى طهي تام حتى النضج تماما، وفي تلك الأثناء يتم تحضير كمية الأرز، بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بتكسير الخبز الناشف بها إلى قطع صغيرة، ونضع عليها مقدار مغرفتين من شوربة اللحم، يتم فرم الثوم بواسطة الكبة، ثم تشويحه على النار بواسطة ملعقة من الزيت في طاسة ثم تحمير الثوم حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي ثم إضافة ملعقتين أو ثلاثة من الخل إلى الثوم ثم إضافة مقدار مغرفتين أو ثلاثة من الشوربة المجهزة مسبقا.
نبدأ بفرد الأرز على كمية العيش الناشف التي تم تكسيرها في الصينية، ثم نقوم بتوزيع كمية الثوم التي أضفنا عليها شوربة اللحم حيث نضعها على وجه الأرز، وبعد ذلك يتم وضع قطع اللحم من الأعلى، ثم يتم رش أو نثر كمية بسيطة من الفلفل الأسود، في تلك الأثناء يمكن تسخين الفرن وإضافة صينية الفتة فيه لتنشيف الشوربة قليلا حيث يمكن وضعها لمدة 5 دقائق فقط، ثم إشعال الشواية من الأعلى لتحمير وجه الصينية، وتقدم ساخنة للعائلة بالهناء والشفاء.
أفكار أخرى لتزيين الفتة
يمكن إضافة ثلاثة ملاعق من الصلصة مع الثوم إذا كنتم تفضلون الصلصة في الفتة، ولكن هي ثانوية وليست أساسية في تلك الوصفة، فيتم خلطها مع الشوربة المخلوطة بالثوم وتوزيعها على صينية الطعام بالطريقة الموضحة بالأعلى.
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طريقة عمل فتة العيد على الطريقة المصرية، فساعات قليلة وتبدأ صلاة عيد الأضحى حيث يصلي المسلمون صلاتهم ويذهبون لنحر الأضحيات ابتغاء وجه الله عز وجل، فالذبح في عيد الأضحى من السنن المحببة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتتنوع طرق عمل فتة العيد حسب كل بلدة، وسنوضح لكم طريقة عمل فتة العيد بمكونات بسيطة ووجبة تكفي لأفراد أسرتك ونطبق بها سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.مكونات فتة العيد
- عدد قطع اللحم يمكن تحديدها حسب عدد أفراد أسرتك أو الأفراد المدعوون لتناول الإفطار.
- كذلك كمية الأرز حسب عدد أفراد عائلتك.
- ثمرة من الثوم لمتوسط عدد أربعة أفراد.
- خل الطعام.
- بهارات من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحوم المعتادة.
- عيش ناشف.
أولا يجب طهي اللحم عن طريق السلق وتطهى طهي تام حتى النضج تماما، وفي تلك الأثناء يتم تحضير كمية الأرز، بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بتكسير الخبز الناشف بها إلى قطع صغيرة، ونضع عليها مقدار مغرفتين من شوربة اللحم، يتم فرم الثوم بواسطة الكبة، ثم تشويحه على النار بواسطة ملعقة من الزيت في طاسة ثم تحمير الثوم حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي ثم إضافة ملعقتين أو ثلاثة من الخل إلى الثوم ثم إضافة مقدار مغرفتين أو ثلاثة من الشوربة المجهزة مسبقا.
نبدأ بفرد الأرز على كمية العيش الناشف التي تم تكسيرها في الصينية، ثم نقوم بتوزيع كمية الثوم التي أضفنا عليها شوربة اللحم حيث نضعها على وجه الأرز، وبعد ذلك يتم وضع قطع اللحم من الأعلى، ثم يتم رش أو نثر كمية بسيطة من الفلفل الأسود، في تلك الأثناء يمكن تسخين الفرن وإضافة صينية الفتة فيه لتنشيف الشوربة قليلا حيث يمكن وضعها لمدة 5 دقائق فقط، ثم إشعال الشواية من الأعلى لتحمير وجه الصينية، وتقدم ساخنة للعائلة بالهناء والشفاء.
أفكار أخرى لتزيين الفتة
يمكن إضافة ثلاثة ملاعق من الصلصة مع الثوم إذا كنتم تفضلون الصلصة في الفتة، ولكن هي ثانوية وليست أساسية في تلك الوصفة، فيتم خلطها مع الشوربة المخلوطة بالثوم وتوزيعها على صينية الطعام بالطريقة الموضحة بالأعلى.
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