هذه أفضل طريقة لتنظيف الفراخ من الزفارة قبل الطبخ لصحة أسرتك

يتساءل عدد من السيدات حول الطرق الصحية التي يمكن من خلالها تنظيف الفراخ والطرق الخاصة بالقضاء على الزفارة الموجودة فيها والتي تجعل العديد من الشباب يمتنعون عن أكل الفراخ، وسوف أذكر في هذا الموضوع بعض الطرق السهلة التي يمكن من خلالها تنظيف الفراخ بكل سهولة ويعمل على القضاء على الزفارة، وإذا كنت ممن يبحث في هذا الأمر تابعي السطور القادمة.

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفراخ من الزفارة قبل الطبخ لصحة أبناءك

تظن العديد من السيدات أن تنظيف الفراخ والقضاء على الزفارة تكون بتنظيف البائع للفرخة في المحل ولكن الامر ليس كذلك، بل يجب على السيدة أن تقوم بالذهاب الى المنزل وتقوم بتنظيفها بطريقة جيدة حتى عندما يتم طهيها تكون جيدة الطعم، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الفراخ بطريقة صحية وتجعل الأبناء يفضلون الدجاج ويقبلون عليه، وسوف أذكر تلك الخطوات في السطور القادمة عليكي بالمتابعة.

خطوات تنظيف الفراخ من الزفارة قبل الطبخ

يتساءل البعض حول الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم تنظيف الفراخ بطريقة جيدة من ضمن تلك الخطوات ما يأتي:

نقوم بإحضار عدد من حبات الليمون ومعلقة من الخل وبعض البهارات والحبهان والفلفل الاسود والملح ورشة قليلة من القرفة.

يتم خلط كل هذه المكونات على بعضها البعض ثم يتم تركها في الإناء.

نقوم بإحضار الفرحة وتقطيعها إلى عدد القطع التي نريدها أو نتركها سليمة كما تحب مع العمل على إزالة جميع الزوائد الموجودة بها.

كما يجب إحضار المكونات الموضوعة في الإناء وتقليبها جيدًا وبعد ذلك نقوم بفرك جميع أجزاء الفرخة بها بطريقة جيدة.

أما الآن فيجب عليك ترك الفرخة بعد فركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعدها يتم غسلها بالماء الجاري.

والآن الفرخة جاهزة للطبخ، حيث يمكن بعد الإنتهاء حفظ الفرخة في الثلاجة “الفريزر” لحين يأتي وقت الطبخ، أو إدخالها للطبخ بشكل فوري ومن المتوقع ملاحظ فارق بسيط في الطعم إذا اتبعتم تعليمات التنظيف الموضحة بالأعلى حيث تجعل طعم لحم الدجاج مختلف ونظيف عن باقي المرات السابقة.