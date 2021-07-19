طريقة عمل الغريبة المصرية في البيت تعتبر من الطرق السهلة التي يتم إعدادها خلال المناسبات والأعياد، وهناك أكثر من طريقة لإعداد الغريبة، ومنها الغريبة المصرية والغريبة العادية والغريبة بالقشدة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعدادها بالتفصيل.

سكر بودرة بمقدار ربع كيلو.

سمنه بمقدار نصف كيلوغرام.

دقيق بمقدار ثلاثة أربع كيلو.

بياض بيضة.

نحضر إناء ونضع به كل من السمنة والسكر ويتم خلطهم بالشكل الجيد حتى تذوب المكونات في بعضها.

نضيف الدقيق إلى هذه المكونات مع العجن حتى نحصل على العجينة الطرية.

يتم إضافة بياض البيض مع العجن حتى تتماسك العجينة.

ثم نبدأ في تشكيلها.

العجين يتم تشكيلها على شكل الكرات الصغيرة مع إضافة بندق على وجه كل غريبة.

نحضر صينية يتم دهنها بالزيت ونقوم برص الغريبة فيها.

ندخل الصينية في الفرن الساخن حتى تنضج لمدة ربع ساعة ثم تقدم الغريبة وهي باردة.

دقيق بمقدار ثلاثة أكواب.

سكر بودرة بمقدار كوب.

زبده بمقدار 2 كوب.

رشة ملح.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

قرنفل صحيح.

المكسرات للتزيين حسب الحاجة.

حبهان بودرة.

فستق مجروش ناعم.

نخلط كل من السكر والزبدة في العجان حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضيف الفانيليا إلى هذا الخليط مع التقليب الجيد.

يتم إضافة الدقيق ورشة الملح ثم نضيف المكونات بالشكل التدريجي حتى نحصل على الخليط المتجانس.

يضاف الحبهان البودرة حسب الرغبة.

يتم تقسيم العجينة إلى ثلاثة أجزاء ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعه حتى ترتاح.

العجينة يتم تشكيلها إلى الأحجام الصغيرة والمتوسطة التي نرصها على الصنية.

الصنية يتم تغطيتها بورق الزبدة.

كل قطعة من الغريبة نضع بها حبة فستق صحيح وقرنفل.

ونترك الصينية في الثلاجة لمده نصف ساعة.

نقوم بتحضير الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ندخل الصينية لمدة عشرة دقائق تخرج الغريبة، ونتركها حتى تبرد ويتم تقديمها.

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تحدثنا في هذا المقال عن طريقة عمل الغريبة وتعرفنا على خطوات إعدادها بالتفصيل، ويمكنكم الآن إعداد الغريبة بطريقة سهلة.