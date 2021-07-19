طريقة تحضير الفتة باللحم في البيت بخطوات بسيطة وسهلة التجضير للعيد

طريقة تحضير الفتة باللحم، من أشهر الأطباق المصرية وهي “الفتة”. إنه طبق رئيسي على المائدة المصرية يمكن تحضيره بعدة طرق يشمل فتة الخل والثوم أو فتة الدجاج المصري وتعتبر هذه الفتة اللحم من الأطباق الني يتم تحضيرها في أول يوم من عيد الاضحي المبارك ولفتة طبق مصري أصيل ابتكرته جدتي، وطبق رئيسي على المائدة المصرية هي و الكفتة المشوية خاصة في المناسبات مثل: العقيقة أو الاحتفال بالمولود الجديد. وينطبق الشيء نفسه على عيد الأضحى والفتة تتعلق في الغالب باللحوم. يمكن تحضيره من اللحم الضاني أوالموزة أو لحم العجل أو أي نوع آخر من اللحم وسوف نقدم لكي طريقة تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم في بضع خطوات بسيطة.

طريقة تحضير الفتة باللحم

تعد مكونات هذه الطبخة من أسهل وأفضل الطرق التي تبحث عنها كل ربة منزل لتحضيرها لأفراد العائلة دون شرائها من الخارج للحفاظ على صحة أجسامهم ولقد قدمنا سابقاً عن طريقة الكبدة الاسكندراني في البيت وتتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة عبارة عن:

المكونات:

كيلو لحم ضاني أو عجاني حسب الرغبة.

كوبان الأرز المغسول.

2 رغيف عيش محمص في الفرن ومقطع إلي مكعبات.

4 فصوص من الثوم المهروس.

كوبان من صلصة الطماطم.

نص كوب من الخل الأبيض.

بصلة متوسطة الحجم لسلق اللحمة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة كم الملح.

ملعقتان كبار من ورق اللوري.

2 مكعب حبهان.

شوربة اللحم.

5 ملاعق من الزبدة أو السمنة.

اسلقي اللحم بعد تقطيعه في الماء المغلي وأضيفي الهيل وورق الغار أو اللوري والمستكة والبصل المتوسط واتركي المقلاة على النار حتى ينضج اللحم تمامًا مع الحرص على إزالة الريم الأسود فوق السطح من اللحم. نحضر الأرز عن طريق وضع الزبدة في قدر، ثم نضيف الأرز مع الحساء المناسب لكمية الأرز ونتركه يغلي ، ثم نخفض النار ونتركه حتى ينضج. تحضير العيش إلى قطع صغيرة في وعاء عميق. لتحضير صوص الفتة نضع السمن ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبيا ونضيف الخل ونتركه يغلي معا ثم نضيف عصير الطماطم ونتركه يصل ويكثف ثم نضيف الملح والخل. يُضاف الفلفل الأسود، ثم يُضاف ملعقتان من شوربة اللحم ويُغلى مع الصلصة ويُرفع عن النار ويُترك جانبًا. نضع شرائح الخبز في قاع الصينية ونقلبها مع قليل من الصلصة ثم نضيف شوربة اللحم حتى يمتصها الخبز ونضع الأرز بعد أن ينضج وننشره، ثم نضع عليها الفلفل الأسود ونضع باقي الصلصة على وجه الصينية ونضع قطع اللحم على صينية الفتة على الوجه والشفتين. يمكنك تقديم الفتة بالخل والثوم مع سلطة خضراء وشوربة اللحم، وايضاً تقدم هي و اللحمة الضاني المشوية وهي وجبة متكاملة بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على البروتينات والفيتامينات بالإضافة إلى النشويات والكربوهيدرات.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم: