اصنعي صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطريقة جديدة مبهرة في العيد

إن صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أشهى وأحلى الأكلات اللذيذة التي تبحث عنها كل أم وكل فتاة لكي يقمن بإعدادها للضيوف والأبناء، حيث أن هذا الطبق من بين الأطباق المصرية التي يتم تقديمها في المناسبات ومن بينها عيد الأضحى، إذ أنه بإمكانك أن تُعدي هذا الطبق بهذا اليوم وبأسهل الطرق، حيث أنه بحلول عيد الأضحى المبارك فكل ام ترغب في تحضير الأطباق المميزة من الأكلات، ومن بين الأطباق التي تبحث عنها، يكون هذا الطبق الرائع.

صينية الرقاق باللحمة المفرومة

الرقاق من بين الأكلات المصرية والمعروفة للغاية والتي تستطيعين أن تُعديها بطرق كثيرة ومتعددة وبحشوات مختلفة، لذا ففيما يلي مكونات تلك الأكلة الشهية وكذلك طريقة تحضيرها بأسهل الطرق والخطوات، فقط تابعوا الآتي:

ملح “ملعقة صغيرة منه”.

طحين “٣ أكواب”.

ماء “كوب منه”.

مكونات الحشو

لحمة مفرومة “٥٠٠ جم”.

بهار مشكل “ملعقة صغيرة”.

¼ ملعقة صغيرة من كلٍ من:

الفلفل الأسود.

الهيل المطحون.

الكركم.

٢ كوب من مرقة الدجاج، أو اللحم.

بصلة كبيرة مفرومة.

سمنة مذابة.

في البداية ضعي الماء والملح، وكذلك الطحين في إناء الخلاط ، وثبتي مضرب العجين.

بعد ذلك قومي بتشغيل الخلاط بسرعة متوسطة حتى تتشكل لديكِ عجينة ملساء وناعمة.

بعدها قومي بتشغيل الخلاط مرة أخرى لكن بسرعة هادئة وذلك حتى مرور ٥ دقائق حتى تصير العجينة ملساء وكذلك مطاطية.

قومي بتقطيع العجينة حتى عشر أو ١٢ قطعة، مع تشكيل القطع لكرات ملساء.

بعدها ضعي كمية قليلة من الطحين بفوطة قطنية، وضعي كرات العجينة بها، ثم قومي بتغطيتها باستخدام فوطة ثانية.

ومن ثم اتركي العجينة حتى مرور نصف ساعة وحتى ساعة كاملة لكي يتضاعف حجمها.

قومي بمد العجينة باستخدام النشابة بسطح تم رشه بالطحين بصورة دائرية.

بعد ذلك قومي بتسخين صاج سميك بدرجة حرارة متوسطة.

ضعي دائرة من العجينة بالصاج الساخن وترقبي لبضع ثوانٍ.

بعدها قومي بقلبها على الجهة الأخرى وترقبي لبضع ثوانٍ، واستمري بالتقليب حتى تحصلي على رغيف رقيق للغاية .

في النهاية كرري هذه الخطوة مع باقي الكمية.

مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومةطريقة تحضير العجينة