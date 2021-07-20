طريقة عمل فتة الكوارع ، من أشهر الأكلات في عيد الأضحي، هي الفتة وتتعدد أنواع الفتة منها فتة اللحمة بالخل والثوم المصرية وفتة الصلصة، وسنقدم لكم اليوم نوع من أشهر أنواع الفتة في العيد وهي فتة الكوارع يطلبها الكثير ويريد تحضيرها بطريقه سهلة ولذيذة في العيد، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل فتة الكوارع للشيف فاطمة أبو حاتي بطعم لذيذ وشهي وصفة فتة الكوارع بسهولة في البيت.



طريقة عمل فتة الكوارع بالمكونات

مكونات فتة الكوارع سهلة وبسيط فقط عيش وكوارع والآن بالتفصيل نقدم تحضير فتة الكوارع وهي :

كورع بحسب الكمية مسلوق ومخلي.

2 كوب رز أبيض.

4 رغيف عيش بلدي محمص.

صلصة فتة الكوارع.

سنقوم أولاً بغسل الكوارع وتنضيفها، قومي بغسل الكوارع جيداً بالملح الخشن، وقومي بنقعها في ماء وخل مدة 15 دقيقة تقريباً، ثم ضعيه في ماء مغلي مدة خمسة دقائق، ثم قومي بتصفيتها من الماء وقومي بغسلها مرة أخرى، ثم الآن قومي بتسويتها وسلقها ولا تضعي الملح إلا قرب نضجها مع وضع قليل من السكر، وهذه خطوة هامة في طريقة عمل فتة الكوارع حتى لا تحصلي علي أي رائحة غير جيدة من الكوارع و نقوم بتحضير صلصة فتة الكوارع.

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2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

فلفل حار.

2 كوب عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

1/4 كوب خل.

ملعقة صغيرة سكر.

مكعب مرقة.

لتر شوربة كوارع.

2 فص مستكة.

ملح.

فلفل اسود.

صلصة الفتة

في طاسة أضيفي القليل من الزيت وإليه الثوم المفروم وقومي بتقليبهم معاً يتشوح الثوم، وأضيفي الفلفل الحار شرائح ثم الخل يغلوا معاً، ثم خذي من هذا الخليط النصف لاستخدامه مع شوربة الفتة، وعلي النص الأخر في الطاسة أضيفي الطماطم والمرقة والسكر وملعقة من الصلصة وملح وفلفل واتركيها تتسبك، ثم ضعي بها الكوارع المخلية والمقطعة لتأخذ من طعمها.

ثم قومي بتحميص العيش في الفرن وتقطيعه مكعبات.

في سيرفيس التقديم قومي بوضع العيش المحمص، وإليه الشوربة الساخنة ليمتصها العيش كمية قليلة.

ثم نضع طبقة من الرز الأبيض، وأخر طبقة هي طبقة الكوارع بالصلصة الحمراء التي قمنا بتحضيرها وبذلك قدمنا افضل وأسهل طريقة عمل فتة الكوارع.