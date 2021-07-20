بالفيديو أسهل طريقة عمل كباب الحلة بالخطوات على طريقة الشف نجلاء الشرشابي

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نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة، يبحث العديد والعديد عن طرق مختلفة لعمل لحمة عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بالخطوات والفيديو الذي سيوضح لكي طريقة تحضر لحمة كباب الحلة، لعمل طبق جديد خلال أيام العيد بلحمة العيد.طريقة عمل كباب الحلة
نظرا لتوافر لحمة الأضحية خلال عيد الأضحى يبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة لعمل لحمة العيد غير الرق التقليدية مثل اللحمة المسلوقة أو اللحمة المشوية، لذلك نقدم لك خطوات عمل لحمة كباب الحلة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالخطوات وطريقة التحضير، كما يمكنك عملها بكل أنواع اللحمة سواء ضاني أو بتلو أو كندوز، الاختلاف سيكون في وقت التسوية لكن في النهاية ستحصلين على وجبة كباب حلة رائعة.خطوات التحضر
مقادير عمل كباب الحلة متوفرة جميعها وهي مقادير قليلة، بصل ولحمة و ورق لورى، بهارات، حبهان، وسمن لتحمير اللحمة وملح وفلفل أسود واليكم خطوات التحضير.
- البصل يفضل أن يكون نفس مقدار اللحمة مثلا لو هتعملى كيلو لحمة إذا استخدمي كيلو من البصل، ويمكن استخدام كمية أقل أيضا من البصل.
- نضع السمن في الحلة وبعد أن يسخن جيدا نضع قطع اللحمة ونقلب لتأخذ لون ذهبي ثم نضع البصل ونقلب حتى يتحول البصل أيضا إلى اللون الذهبي.
- يمكننا وضع البصل واللحمة من البداية في السمن مع قليل من الملح وورق الوري والحبهان والفلفل الأسود ونقلب.
- نغطي الحلة ونخفض عليها النار دون إضافة ماء حتى تحصلي على صوص اللحمة والبصل.
- بعد فترة نضع القليل من الماء ثم نضع البهارات والملح.
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نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة، يبحث العديد والعديد عن طرق مختلفة لعمل لحمة عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بالخطوات والفيديو الذي سيوضح لكي طريقة تحضر لحمة كباب الحلة، لعمل طبق جديد خلال أيام العيد بلحمة العيد.طريقة عمل كباب الحلة
نظرا لتوافر لحمة الأضحية خلال عيد الأضحى يبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة لعمل لحمة العيد غير الرق التقليدية مثل اللحمة المسلوقة أو اللحمة المشوية، لذلك نقدم لك خطوات عمل لحمة كباب الحلة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالخطوات وطريقة التحضير، كما يمكنك عملها بكل أنواع اللحمة سواء ضاني أو بتلو أو كندوز، الاختلاف سيكون في وقت التسوية لكن في النهاية ستحصلين على وجبة كباب حلة رائعة.خطوات التحضر
مقادير عمل كباب الحلة متوفرة جميعها وهي مقادير قليلة، بصل ولحمة و ورق لورى، بهارات، حبهان، وسمن لتحمير اللحمة وملح وفلفل أسود واليكم خطوات التحضير.
- البصل يفضل أن يكون نفس مقدار اللحمة مثلا لو هتعملى كيلو لحمة إذا استخدمي كيلو من البصل، ويمكن استخدام كمية أقل أيضا من البصل.
- نضع السمن في الحلة وبعد أن يسخن جيدا نضع قطع اللحمة ونقلب لتأخذ لون ذهبي ثم نضع البصل ونقلب حتى يتحول البصل أيضا إلى اللون الذهبي.
- يمكننا وضع البصل واللحمة من البداية في السمن مع قليل من الملح وورق الوري والحبهان والفلفل الأسود ونقلب.
- نغطي الحلة ونخفض عليها النار دون إضافة ماء حتى تحصلي على صوص اللحمة والبصل.
- بعد فترة نضع القليل من الماء ثم نضع البهارات والملح.
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