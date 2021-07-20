بالفيديو أسهل طريقة عمل كباب الحلة بالخطوات على طريقة الشف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة، يبحث العديد والعديد عن طرق مختلفة لعمل لحمة عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بالخطوات والفيديو الذي سيوضح لكي طريقة تحضر لحمة كباب الحلة، لعمل طبق جديد خلال أيام العيد بلحمة العيد.

طريقة عمل كباب الحلة

نظرا لتوافر لحمة الأضحية خلال عيد الأضحى يبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة لعمل لحمة العيد غير الرق التقليدية مثل اللحمة المسلوقة أو اللحمة المشوية، لذلك نقدم لك خطوات عمل لحمة كباب الحلة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالخطوات وطريقة التحضير، كما يمكنك عملها بكل أنواع اللحمة سواء ضاني أو بتلو أو كندوز، الاختلاف سيكون في وقت التسوية لكن في النهاية ستحصلين على وجبة كباب حلة رائعة.

خطوات التحضر

مقادير عمل كباب الحلة متوفرة جميعها وهي مقادير قليلة، بصل ولحمة و ورق لورى، بهارات، حبهان، وسمن لتحمير اللحمة وملح وفلفل أسود واليكم خطوات التحضير.