طريقة تحضير الفلافل بالمنزل علي الطريقة السورية والمصرية ايضا بخطوات سهلة

من أسهل الوصفات طريقة تحضير الفلافل بالمنزل سواء كانت علي الطريقة المصرية أو السورية، فهي وجبة رائعة ومنتشرة في مختلف البلاد مع اختلاف مسمياتها أو طرق تحضيرها، فتعتبر الفلافل من الأكلات الشعبية الرائعة وتسمي في معظم أنحاء الجمهورية بالطعمية المصرية ، وإليكم ايضا طريقة عمل الفتة علي الطريقة البدوية .

مكونات بسيطة لتحضير الفلافل السورية

الفلافل السورية مميزة جدا في الطعم والشكل ايضا فهي تتكون من الحمص المطحون بدلا من الفول المطحون الذي اعتدنا عليه، فنقدم إليكم مكونات تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة :

٣ كوب من الحمص بعد وضعه في الماء الدافئ لمده ساعتين.

بقدونس.

فصوص من الثوم المفروم جيدا.

ملعقة من الملح.

ثم نحتاج ملعقة من الكزبرة المطحونة جيدا.

ثم ايضا ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

أولا نقوم بوضع كل من الحمص الذي تم وضعه في الماء الدافئ لمدة ساعتين علي الأقل، مع قليل من البقدونس الطازج في محضر الطعام ونخلطهم جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس.

نضع الخليط في إناء ونقوم بإضافة كل من الكزبرة والملح والكمون وفصوص الثوم المفروم جيدا، وايضا بيكربونات الصوديوم ونقلب جيدا حتي نحصل علي عجينة ناعمة.

نقوم بتشكيلها إلي كرات متساوية في الحجم والشكل ونضعها في إناء به زيت غزير علي نار متوسطة حتي نحصل علي كرات من الفلافل علي الطريقة السورية المميزة ونستمتع بمذاقها الرائع.

قليل من البقدونس.

ثم نحتاج قليل من الكزبرة الخضراء.

ثم ايضا قليل من الشبت.

فصوص ثوم صحيحة.

٣ كوب من الفول دون قشر.

حبة من البصل المتوسطة الحجم.

نصف ملعقة من كل من الشطة والكزبرة الجافة والكمون المطحون جيدا، وبيكربونات الصوديوم والملح.

ملعقة من الماء عند الحاجة.

ربع كوب من السمسم ليعطيها قيمة غذائية مميزة.

أولا نقوم بغسل الفول جيدا بالماء الجاري ونتركه به لمده لا تقل عن ٦ ساعات، ثم نقوم بوضعه في محضر الطعام مع إضافة كل من البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت اليه ونقوم بفرمه جيدا حتي يتجانس خليط الفول والخضروات.

ثم نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء الدافئ وإذابته جيدا وإضافته علي خليط الفول والخضروات، ثم نضيف التوابل بالتدريج ونمزج الخليط جيدا حتي نحصل علي عجبن ناعم من الفلافل، ونقوم بوضعها في زيت غزير وتشكيلها علي هيئة كرات متساوية الحجم ونستمتع بطعمها الرائع.

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