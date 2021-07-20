ألذ طاجن ممكن تاكليه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بطعم وريحة لذيذة

يفضل الكثير من السيدات عمل اصناف مختلفة من الفراخ ومن أكثر هذه الأصناف انتشار، وله شعبية كبيرة جدًا هو طاجن الفراخ بالبصل، فهي من الأكلات التي يفضلها الكثير من الناس، ودائمًا ماتحب العديد من ربات البيوت تقدمها في العزومات وأيام العطلات، ويمكن تحضير الطاجن بأكثر من طريقة، وهذا ماسوف نعرضه في هذا المقال.

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل

طريقة سهلة وبسيطة وتتكون من مكونات غير مكلفة وطريقة تحضيرها من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة

٣ حبات من الطماطم المبشورة

بصلة كبيرة الحجم مبشورة

رشة من الفلفل الأسود

جيهان

قطرات من زيت نباتي

رشة من الملح حسب الرغبة

كوب من الماء

طريقة التحضير

اغسلي الفراخ جيدًا وقومي بنقعها في ماء به خل وملح وذلك لمدة نصف ساعة

بعد ذلك قومي بحشو كل القطع بالبصل المبشور، مع إضافة الملح والفلفل الأسود

قومي بإحضار صينية مناسبة، وقومي برص جميع قطع الدجاج ثم إضافة الطماطم المبشورة عليها

قومي بإضافة كوب من الماء

ثم ضعي على الوجه بعض البصل المبشور، والحبهان والفلفل الأسود

ضعي بعض قطرات الزيت

احضري الفرن على درجة حرارة متوسطة

اظهار الصينية بها واتركيها حتى تنضج وتحمر الدجاج

يقدم الطاجن وهو ساخن

طريقة عمل طاجن فراخ بالبصل والبطاطس بالفرن

يمكنك تحضير اشهى طاجن فراخ بالبصل والبطاطس في الفرن بكل سهولة وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة كالأتي:

فرخة تقطع ل٨ قطع

٤ حبات بطاطس كبار مقطعة

٦ فصوص ثوم

رشة زعتر

٢ حبات ليمون مقطع

٤ ملاعق من زيت الزيتون

رشة ملح

رشة فلفل اسود

ملعقة كبيرة من الخل

طريقة التحضير