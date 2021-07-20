في دقائق قليلة طريقة عمل الكباب في الفرن بنفس مذاق كفتة الحاتي وسر التتبيلة الرائعة

وصفات عيد الأضحى المبارك طريقة الكباب في الفرن بكل سهولة من الأكلات التي لا تحتاج إلى مجهود بل هي سهلة وسريعة للغاية، وتعد من الوجبات الغنية جداً بعدة عناصر غذائية نظراً لاحتوائها على مجموعة من الخضروات ممزوجة باللحم لذلك تجعلها وجبة غذائية متكاملة يمكن أن تقدم بجانب الأرز الأبيض وطبق سلطة خضراء وسلطة طحينة، كما يمكن أن تقدم بجانب أصناف العيد المميزة منها الممبار والكفتة بأنواعها والكرشة والفشة والطحال وكل أجزاء البقر أو الجاموس وغيرهم الكثير التي تشتهر ضمن وصفات عيد الأضحى المصنوعة من اللحوم منها العديد من الأصناف لا حصر لها في طريقة التحضير حيث أن كل شيء أصبح سهلاً جداً ويعمل في البيت بنفس مذاق المطاعم بل وأفضل أيضاً.

كيف تسوي الكباب في البيت؟

ما هو الكباب أولاً ؟ هو عبارة عن كفتة أو يسمى كباب على حسب البلد قد تختلف المسميات والإضافات منه يكون قطع لحم بتوابل ومقادير معينة ومنه كباب الحلة بأكثر من طريقة، هذه الوصفة من أكثر الوصفات بحثاً لـ أكلات عيد الأضحى بجانب الأصناف الأخرى التي تشمل سر عمل كفتة الأرز – الممبار – الحواوشي – طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل والبطاطس – الكرشة – كفتة الحاتي على الفحم – طريقة الفتة بالخل والثوم – الفشة..والكثير من الوصفات في عالم الطبخ الذي لا ينتهي، نقدم لكِ وصفات بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

طريقة عمل الكباب في الفرن

المكونات / 750 جرام لحم مفروم مع 250 جرام دهن مفروم + 2 بصلة متوسطة الحجم + فصين ثوم + ربع كوب بقسماط ناعم + 2 بيضة + بهارات لحم + ملح وفلفل أسود + نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والقرفة الناعمة +بقدونس مفروم.

في الكبة أولاً ضعي اللحم مع البصل والبقدونس والثوم وجميع البهارات ما عدا البقسماط، ثم تخلط جيداً مع بعضهم حتى يكون العجينة ناعمة.

في وعاء ضعي الكباب ثم عليه البقسماط واخلطي جيداً ثم تترك في الثلاجة لمدة دقائق حتى ترتاح وتتماسك قليلا.

احضري صينية مدهونة سمن ثم اخرجي الكفتة ثم تصبع على أسياخ معدنية أو أعواد خشبية التي تستعمل في الشيش طاووك أيهما متوفر لديكِ.

خطوات تحضير كباب الحاتي في البيت

خطوة تجعل مذاق الكباب رائع وهي عبارة عن صوص مكون من ( ملعقة صلصة + عصير بصل يمكنك اخذه قبل أن تضعي البصل مع الكفتة في الكبة + ملعقة سكر وملعقل خل) يمزج جيداً ثم يدهن الكباب قبل دخوله الفرن.

كباب مشوي على الفحم

مثل الخطوات السابقة يمكنك تسوية الكباب على شواية فحم إن وجدت أو قومي بتسخين قطعة فحم على البوتاجاز من فوق أثناء وجود صينية الكباب في الفرن وعند النضج تخرج الصينية ثم أحضري طبق صغير معدني به ملعقة سمن ثم اغمسي قطعة الفحم الملتهبة داخله وتغطى الصينية كلها حتى تأخذ رائحة شواء الفحم..بالف هنا على قلوبكم..عيد أضحى سعيد.