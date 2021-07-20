طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب في ثواني بكل سهولة

طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب، الممبار من أروع الأكلات التي يفضل الكثير تناولها وخصوصًا في عيد الأضحى، فهو سهل جدًا في تنظيفه وإعداده وهناك بعض النساء لا تعرف كيف تنظف الممبار وتجد صعوبة في تنظيفه وتقوم بتقطيعه أثناء تنظيفه، واليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة جدًا ومجربة ومضمونة لتنظيف الممبار بكل سهولة وهي عن طريق استخدام غطاء زجاجة وسفن أب. طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب أولا تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة

بغطاء الزجاجة هي طريقة سهلة جدًا وأمنة وتعمل على تنظيف الممبار من كل الدهون والرواسب الموجودة به وتحافظ عليه ولا تجعله ينقطع أبًدا وإليكم الطريقة:

في البداية نقوم بإحضار غطاء زجاجة حتى يتم إدخال الممبار فيه.

بعد ذلك يتم إدخال الممبار حول غطاء الزجاجة.

بعدها يتم سحب الممبار من على الغطاء، وسيتم إزالة جميع الفضلات والدهون عند سحب الممبار مرة أخري.

بعد ذلك يتم غسل الممبار بالماء جيدًا.

بعدها يتم وضع الممبار في إناء ونقعه في الماء والخل والليمون بالإضافة إلى ذلك ملح الطعام الأبيض، وذلك حتى يتم التخلص من أي روائح كريهة به.

يتم ترك الممبار في منقوع الملح والخل والليمون لمدة ساعة إلا ربع، حتى تختفي الروائح الكريهة منه.

وفي النهاية، يتم إخراج الممبار من الماء في مصفاة حتى يتم التخلص من كمية المياه الزائدة الموجودة به. ثانيًا تنظيف الممبار بالسفن أب في البداية يتم شطف الممبار بالماء الجاري لمدة 5 دقائق على الأقل.

بالماء الجاري لمدة 5 دقائق على الأقل. بعد ذلك يتم وضع الممبار في إناء عميق، ووضع عليه زجاجة متوسطة من السفن أب وكوب صغير من الزبادي أو اللبن الرائب.

يتم ترك الممبار في الخليط لمدة ساعة ونصف على الأقل.

بعدها يتم إخراج الممبار وتنظيفه بواسطة سكين ليس حادًا وسوف يصبح الممبار ابيض اللون ونظيف جدًا.

بعد ذلك يتم عمل محلول بالماء والخل وملح الطعام والليمون ونقع الممبار فيه.

في النهاية يتم وضع الممبار في مصفاة عميقة حتى يتم التخلص من المياه الزائدة الموجودة به ويمكن عمل الحشو الخاص به وبالهنا. الوسوم

طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب، الممبار من أروع الأكلات التي يفضل الكثير تناولها وخصوصًا في عيد الأضحى، فهو سهل جدًا في تنظيفه وإعداده وهناك بعض النساء لا تعرف كيف تنظف الممبار وتجد صعوبة في تنظيفه وتقوم بتقطيعه أثناء تنظيفه، واليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة جدًا ومجربة ومضمونة لتنظيف الممبار بكل سهولة وهي عن طريق استخدام غطاء زجاجة وسفن أب. طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب أولا تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة

بغطاء الزجاجة هي طريقة سهلة جدًا وأمنة وتعمل على تنظيف الممبار من كل الدهون والرواسب الموجودة به وتحافظ عليه ولا تجعله ينقطع أبًدا وإليكم الطريقة:

في البداية نقوم بإحضار غطاء زجاجة حتى يتم إدخال الممبار فيه.

بعد ذلك يتم إدخال الممبار حول غطاء الزجاجة.

بعدها يتم سحب الممبار من على الغطاء، وسيتم إزالة جميع الفضلات والدهون عند سحب الممبار مرة أخري.

بعد ذلك يتم غسل الممبار بالماء جيدًا.

بعدها يتم وضع الممبار في إناء ونقعه في الماء والخل والليمون بالإضافة إلى ذلك ملح الطعام الأبيض، وذلك حتى يتم التخلص من أي روائح كريهة به.

يتم ترك الممبار في منقوع الملح والخل والليمون لمدة ساعة إلا ربع، حتى تختفي الروائح الكريهة منه.

وفي النهاية، يتم إخراج الممبار من الماء في مصفاة حتى يتم التخلص من كمية المياه الزائدة الموجودة به. ثانيًا تنظيف الممبار بالسفن أب في البداية يتم شطف الممبار بالماء الجاري لمدة 5 دقائق على الأقل.

بالماء الجاري لمدة 5 دقائق على الأقل. بعد ذلك يتم وضع الممبار في إناء عميق، ووضع عليه زجاجة متوسطة من السفن أب وكوب صغير من الزبادي أو اللبن الرائب.

يتم ترك الممبار في الخليط لمدة ساعة ونصف على الأقل.

بعدها يتم إخراج الممبار وتنظيفه بواسطة سكين ليس حادًا وسوف يصبح الممبار ابيض اللون ونظيف جدًا.

بعد ذلك يتم عمل محلول بالماء والخل وملح الطعام والليمون ونقع الممبار فيه.

في النهاية يتم وضع الممبار في مصفاة عميقة حتى يتم التخلص من المياه الزائدة الموجودة به ويمكن عمل الحشو الخاص به وبالهنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عجيبة لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة سفن أب في ثواني بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.