طريقة تحضير كيكة الزبادي العادية في عشر دقائق بمكونات بسيطة في المنزل

أحياناً نقوم بالتفكير فيما هو الشئ البديل للوجبات الأساسية والذي يمكن أن يقوم بتعويض الجسم بالفيتامينات والبروتينات اللازمة مثل الطعام ويأتي الكيك في الخيار الاول فمنذ ظهوره لأول مرة وكامل مراحل تطوره وهو من الأشياء متعددة الاستخدام، البعض يقوم بتحضيره في أعياد الميلاد وتزيينه حتى يبدو بمظهر جذاب ورائع، وبعض الأشخاص تقوم بتحضيره بإعتباره وجبات خفيفة أو حلوي محببة للأطفال وأفراد العائلة، ومن أصناف الكيك التي تعتبر يومية خفيفة والتي لا تحتاج إلي تزيين مثل الأنواع الأخري هي كيك الزبادي ويأخذ الجسم كافة البروتينات التي يحتاجها من خلالها نظراً لإحتوائها على البيض والحليب والسميد وغيرهم من المكونات المفيدة للجسم وللتعرف على طريقة تحضير كيك الزبادي الهشة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك الزبادي طريقة تحضير كيك الزبادي المكونات: ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كأس من الزبادي خالي الدسم أو بلدي حسب المتوفر.

كأس من مسحوق النشا.

كأس ونصف من السكر.

كأسين من الجبنة.

مستكة مطحونة بالإضافة إلي ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير: تحضير وعاء من البلاستيك وسكب به الزبادي مع النشا ونقلبهم حتى يمتزج الخليط الأول مع الثاني. إضافة فصوص المستكة إلي الخليط وملعقة السكر الصغيرة وننقل الخليط على النار على درجة حرارة هادئة، أثناء وضع الخليط على النار نقوم بإضافة باقي المكونات من الجبنة القريش بالتدريج وعند مزج المكونات معاً نرفع الخليط من النار ونتركه جانباً حتى يصبح بارداً. إخفاق البيض جيداً بالمضرب اليدوي ثم وضعه على الخليط السابق والعجن لإستخدام ملعقة خشبية ثم نترك الخليط. الخطوة الأخيرة تحضير القالب الخاص بالكيك ودهنه بملعقة الزبدة مع رشة من النشا ثم سكب الخليط في القالب، ووضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، على أن يكون الفرن سبق تسخينه. بعد رفع قالب الكيك من الفرن نقوم بتركه حتى يبرد ثم تقطيع الكيك وتقديمه. البعض يقوم بتزيين الكيك بالصوص أو أدوات التزيين الأخري وتُترك تلك الخطوة حسب الرغبة حيث تختلف من شخص لآخر، ويمكنك ترك الكيك سادة فقط رش كمية من جوز الهند المبشور. طريقة التحضير: الوسوم

أحياناً نقوم بالتفكير فيما هو الشئ البديل للوجبات الأساسية والذي يمكن أن يقوم بتعويض الجسم بالفيتامينات والبروتينات اللازمة مثل الطعام ويأتي الكيك في الخيار الاول فمنذ ظهوره لأول مرة وكامل مراحل تطوره وهو من الأشياء متعددة الاستخدام، البعض يقوم بتحضيره في أعياد الميلاد وتزيينه حتى يبدو بمظهر جذاب ورائع، وبعض الأشخاص تقوم بتحضيره بإعتباره وجبات خفيفة أو حلوي محببة للأطفال وأفراد العائلة، ومن أصناف الكيك التي تعتبر يومية خفيفة والتي لا تحتاج إلي تزيين مثل الأنواع الأخري هي كيك الزبادي ويأخذ الجسم كافة البروتينات التي يحتاجها من خلالها نظراً لإحتوائها على البيض والحليب والسميد وغيرهم من المكونات المفيدة للجسم وللتعرف على طريقة تحضير كيك الزبادي الهشة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك الزبادي طريقة تحضير كيك الزبادي المكونات: ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كأس من الزبادي خالي الدسم أو بلدي حسب المتوفر.

كأس من مسحوق النشا.

كأس ونصف من السكر.

كأسين من الجبنة.

مستكة مطحونة بالإضافة إلي ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير: تحضير وعاء من البلاستيك وسكب به الزبادي مع النشا ونقلبهم حتى يمتزج الخليط الأول مع الثاني. إضافة فصوص المستكة إلي الخليط وملعقة السكر الصغيرة وننقل الخليط على النار على درجة حرارة هادئة، أثناء وضع الخليط على النار نقوم بإضافة باقي المكونات من الجبنة القريش بالتدريج وعند مزج المكونات معاً نرفع الخليط من النار ونتركه جانباً حتى يصبح بارداً. إخفاق البيض جيداً بالمضرب اليدوي ثم وضعه على الخليط السابق والعجن لإستخدام ملعقة خشبية ثم نترك الخليط. الخطوة الأخيرة تحضير القالب الخاص بالكيك ودهنه بملعقة الزبدة مع رشة من النشا ثم سكب الخليط في القالب، ووضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، على أن يكون الفرن سبق تسخينه. بعد رفع قالب الكيك من الفرن نقوم بتركه حتى يبرد ثم تقطيع الكيك وتقديمه. البعض يقوم بتزيين الكيك بالصوص أو أدوات التزيين الأخري وتُترك تلك الخطوة حسب الرغبة حيث تختلف من شخص لآخر، ويمكنك ترك الكيك سادة فقط رش كمية من جوز الهند المبشور. طريقة التحضير:

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