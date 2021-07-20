طريقة عمل المقلقل السعودي بطريقة سريعة وبسيطة والاستمتاع بطعم رائع

يعد المقلقل السعودي من الأكلات الرئيسية في عيد الأضحى وهى من الأكلات التي يعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل سهولة دون أخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، والمقلقل السعودي يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا بمناسبة عيد الأضحى سوف نقدم هذه الوجبة لتحضيرها للعائلة بطعم رائع ومذاق مميز، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المقلقل السعودي باللحم في المنزل بطعم ولا أروع. مقادير عمل المقلقل السعودي مقادير عمل المقلقل السعودي يتكون المقلقل السعودي باللحم من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

كيلو من الكبدة.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

كيلو من لحم الغنم.

٤ قرون من الفلفل الأخضر.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

10 فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

٤ حبات من الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من البهارات.

٤ حبات من البصل.

لتر من الماء. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المقلقل السعودي باللحم في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر البصل ونقوم بتقشيره ونفرمه جيدا على هيئة شرائح، مع تقشير الثوم ونهرسه باستخدام هراسة الثوم. بعد ذلك نضع السمن في إناء ونضعها على النار ونضيف البصل والثوم ونقلبهم جيدا. نقوم بتنظيف الكبدة ونقطعها إلى مكعبات صغيرة ونقطع اللحم إلى مكعبات ونغسلها جيدا ونضيفها على البصل هى والكبدة ونقلبهم جيدا. نحضر الفلفل ونقطعه إلى شرائح والطماطم ونضيفهم إلى الاناء ونقلبهم جيدا. نقوم بإضافة الكمون والملح والبهارات والفلفل الأسود مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة معجون الطماطم إلى الإناء مع إضافة الماء ونقلبهم جيدا ونغطى الإناء ونتركه على النار لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك نهدأ النار ونتركها حتى تستوي اللحم وتصبح طرية ثم نرفعه من على النار ونضعه في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد المقلقل السعودي من الأكلات الرئيسية في عيد الأضحى وهى من الأكلات التي يعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل سهولة دون أخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، والمقلقل السعودي يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا بمناسبة عيد الأضحى سوف نقدم هذه الوجبة لتحضيرها للعائلة بطعم رائع ومذاق مميز، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المقلقل السعودي باللحم في المنزل بطعم ولا أروع. مقادير عمل المقلقل السعودي مقادير عمل المقلقل السعودي يتكون المقلقل السعودي باللحم من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

كيلو من الكبدة.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

كيلو من لحم الغنم.

٤ قرون من الفلفل الأخضر.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

10 فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

٤ حبات من الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من البهارات.

٤ حبات من البصل.

لتر من الماء. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المقلقل السعودي باللحم في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر البصل ونقوم بتقشيره ونفرمه جيدا على هيئة شرائح، مع تقشير الثوم ونهرسه باستخدام هراسة الثوم. بعد ذلك نضع السمن في إناء ونضعها على النار ونضيف البصل والثوم ونقلبهم جيدا. نقوم بتنظيف الكبدة ونقطعها إلى مكعبات صغيرة ونقطع اللحم إلى مكعبات ونغسلها جيدا ونضيفها على البصل هى والكبدة ونقلبهم جيدا. نحضر الفلفل ونقطعه إلى شرائح والطماطم ونضيفهم إلى الاناء ونقلبهم جيدا. نقوم بإضافة الكمون والملح والبهارات والفلفل الأسود مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة معجون الطماطم إلى الإناء مع إضافة الماء ونقلبهم جيدا ونغطى الإناء ونتركه على النار لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك نهدأ النار ونتركها حتى تستوي اللحم وتصبح طرية ثم نرفعه من على النار ونضعه في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.

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