طرق تحضير صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات طبيعية من المنزل

يجب الإشارة أن هناك العديد من السيدات التي ترغب في الحصول على لون بني محمر وذلك باستخدام العديد من الصبغات التجارية المختلفة التي تحتوي على نفس الدرجة، ولكن هناك العديد من النساء تلجأ إلى عمل هذه الصبغات الخاصة بالشعر في المنزل حفاظا على الشعر من اي جفاف اوي ضعف قد يحدث بسبب الصبغات التجارية التي قد تؤدي إلى العديد من الأضرار إلى الشعر لذلك من الأفضل استخدام الصبغات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة من خلال عدة وصفات ومكونات رائعة. مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر ١٠ ملاعق من بودرة الحناء الأخضر، يجب استخدام الحناء العادية وليس الحناء الهندية .

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة .

مقدار عصير ليمون ويساعد في زيادة فعالية الحناء بشكل كبير للغاية على جميع خصال الشعر .

بيضة واحدة .

فنجان من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو ، أو زيت الذرة .

نصف فنجان خل التفاح .

ماء ساخن . طريقة تحضير وصفة صبغة الشعر باللون البني المحمر يجب عمل هذه الخطوات حتى يمكنكم الوصول إلى هذا اللون بكل سهولة:

نقوم بوضع كل من بودرة الحناء مع مسحوق القهوة في وعاء عميق ثم يتم تحريكهما مع بعض باستخدام شوكة حتى يتم مزج الخليط جيدا .

يجب عدم استخدام أي مكونات خاصة بالبيت حتى لا يتم صبغها بلون الصبغة التي نرغب فيه .

من الأفضل استخدام الأدوات البلاستيكية وذلك حتى يمكنكم التخلص منها بعد الانتهاء من الصبغ.

يمكنكم إضافة كل التفاح أو الخل العادي إلى الوعاء البلاستيك.

ثم يتم تحريك الصبغة جيداً مع بعضها ويجب عدم ظهور أي تكتلات أثناء الخلط .

يجب أن يفصل صفار البيض عن بياضها، ثم يجب إضافة البياض إلى الخليط ويتم خفق البيض جيدا .

ثم بعد ذلك يمكنكم إضافة عصير الليمون أولا ثم يتم إضافة الماء الساخن إلى الخليط بشكل تدريجي، يجب التحريك المستمر وذلك حتى يمكنكم أن تحصلوا على قوام الصبغة الصناعية.

يجب الإشارة أن هذه الصبغة يجب أن تحفظ في وعاء مغلق تماما لمدة نصف ساعة كاملة، ثم يتم تدليك فروة الرأس بكمية كافية من زيت جوز الهند أو زيت الذرة أو زيت اللوز الحلو، يتم وضعها على الشعر كامل قبل وضع الصبغة على الشعر .

من الأفضل ارتداء بلوزة عالية الرقبة حتى لا يتم وضع الخليط على الرقبة والأكتاف والذراعين بلوم الخليط .

يجب ارتداء القفاز في اليدين .

ثم يتم فرد الصبغة على جميع خصال الشعر من الأسفل إلى الأعلى ويفضل تستخدم فرضاة الصبا في فرد الخليط على خصال الشعر حتى يمكن وصوله إلى جميع أجزاء الشعر ومن جميع الجهات .

من الأفضل فرك جميع خصال الشعر بواسطة اليدين لضمان وصول الخليط إلى الشعر كامل قم يتم وضع ورق الالمنيوم لمدة ثلاث أو أربع ساعات .

ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو . الوسوم

يجب الإشارة أن هناك العديد من السيدات التي ترغب في الحصول على لون بني محمر وذلك باستخدام العديد من الصبغات التجارية المختلفة التي تحتوي على نفس الدرجة، ولكن هناك العديد من النساء تلجأ إلى عمل هذه الصبغات الخاصة بالشعر في المنزل حفاظا على الشعر من اي جفاف اوي ضعف قد يحدث بسبب الصبغات التجارية التي قد تؤدي إلى العديد من الأضرار إلى الشعر لذلك من الأفضل استخدام الصبغات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة من خلال عدة وصفات ومكونات رائعة. مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر ١٠ ملاعق من بودرة الحناء الأخضر، يجب استخدام الحناء العادية وليس الحناء الهندية .

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة .

مقدار عصير ليمون ويساعد في زيادة فعالية الحناء بشكل كبير للغاية على جميع خصال الشعر .

بيضة واحدة .

فنجان من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو ، أو زيت الذرة .

نصف فنجان خل التفاح .

ماء ساخن . طريقة تحضير وصفة صبغة الشعر باللون البني المحمر يجب عمل هذه الخطوات حتى يمكنكم الوصول إلى هذا اللون بكل سهولة:

نقوم بوضع كل من بودرة الحناء مع مسحوق القهوة في وعاء عميق ثم يتم تحريكهما مع بعض باستخدام شوكة حتى يتم مزج الخليط جيدا .

يجب عدم استخدام أي مكونات خاصة بالبيت حتى لا يتم صبغها بلون الصبغة التي نرغب فيه .

من الأفضل استخدام الأدوات البلاستيكية وذلك حتى يمكنكم التخلص منها بعد الانتهاء من الصبغ.

يمكنكم إضافة كل التفاح أو الخل العادي إلى الوعاء البلاستيك.

ثم يتم تحريك الصبغة جيداً مع بعضها ويجب عدم ظهور أي تكتلات أثناء الخلط .

يجب أن يفصل صفار البيض عن بياضها، ثم يجب إضافة البياض إلى الخليط ويتم خفق البيض جيدا .

ثم بعد ذلك يمكنكم إضافة عصير الليمون أولا ثم يتم إضافة الماء الساخن إلى الخليط بشكل تدريجي، يجب التحريك المستمر وذلك حتى يمكنكم أن تحصلوا على قوام الصبغة الصناعية.

يجب الإشارة أن هذه الصبغة يجب أن تحفظ في وعاء مغلق تماما لمدة نصف ساعة كاملة، ثم يتم تدليك فروة الرأس بكمية كافية من زيت جوز الهند أو زيت الذرة أو زيت اللوز الحلو، يتم وضعها على الشعر كامل قبل وضع الصبغة على الشعر .

من الأفضل ارتداء بلوزة عالية الرقبة حتى لا يتم وضع الخليط على الرقبة والأكتاف والذراعين بلوم الخليط .

يجب ارتداء القفاز في اليدين .

ثم يتم فرد الصبغة على جميع خصال الشعر من الأسفل إلى الأعلى ويفضل تستخدم فرضاة الصبا في فرد الخليط على خصال الشعر حتى يمكن وصوله إلى جميع أجزاء الشعر ومن جميع الجهات .

من الأفضل فرك جميع خصال الشعر بواسطة اليدين لضمان وصول الخليط إلى الشعر كامل قم يتم وضع ورق الالمنيوم لمدة ثلاث أو أربع ساعات .

ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو .

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