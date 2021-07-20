أسباب الإصابة بجرثومة المعدة وما أعراضها

جرثومة المعدة دوت الخليج نوع من أنواع البكتيريا حلزونية الشكل، تدخل إلى جسم الإنسان عند تناوله أطعمة أو مياه أو عند استخدامه لأي أدوات ملوثة، وبعد دخولها تلتصق بجدر المعدة وتتكاثر، ثم يبدأ تأثيرها على صحة المعدة والجهاز الهضمي وعلى الصحة ككل، وعن أعراضها ومضاعفاتها وطرق علاج، نتعرف عليها في التالي..

أعراض جرثومة المعدة:

عدد موقع "وزارة الصحة السعودية" مجموعة من الأعراض التي تصيب مريض جرثومة المعدة، والتي يمكن أن يصاب المريض بها كلها أو بعض منها، ونوه أن شدة الأعراض تختلف من مريض إلى آخر تبعا للحالة الصحية العامة، وفي الغالب دوت الخليج:

الشعور المتكرر بالغثيان وتكرار حدوث قيء ويمكن أن يحتوي القيء على دم.

تكون غازات في البطن تسبب الانتفاخ.

التجشؤ المتكرر.

الإصابة بحرقة في المعدة.

نقص الشهية الحاد وخسارة الوزن بسبب ذلك.

استمرار الشعور بألم شديد في البطن ومستمر.

تغير في لون البراز إلى اللون الأسود، وظهور الدم فيه.

فقدان الوزن غير المبرر.

مضاعفات جرثومة المعدة:

عدم تشخيص جرثومة المعدة مبكرًا أو عدم علاجها يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة، وهي:

الإصابة بالأمراض الالتهابية ومنها التهاب بطانة المعدة.

الإصابة بقرحة المعدة.

حدوث نزيف داخلي في الجسم.

في الحالات المتقدمة تتسبب جرثومة المعدة بالإصابة بسرطان المعدة.

علاج جرثومة المعدة:

مدة علاج جرثومة المعدة و الشفاء منها يعتمد على مدة الإصابة بها، فكلما تأخر اكتشافها زادت الأعراض شدة، وطالت مدة العلاج و الشفاء منها، ويخضع مرضى جرثومة المعدة إلى عدة طرق تشخيصية للكشف عنها، ثم يكون العلاج إحدى الطرق التالية:

تناول المضادات الحيوية لفترة كافية يحددها الطبيب.

تناول أدوية مثبطات مضخة البروتون.

تناول أدوية مثبطات مستقبلات H2 .

طرق الوقاية من جرثومة المعدة:

يعد مرض جرثومة المعدة من الأمراض المعوية التي تسبب أعراض مؤلمة ولها مضاعفات خطيرة، لذلك فإن الوقاية منها أمر مهم، وعن طرق الوقاية نتعرف على أهمها وهي:

الحفاظ على النظافة العامة.

غسل اليدين باستمرار قبل إعداد وتناول الطعام.

الحرص على شرب مياه نقية.

غسل الخضروات والفواكه جيدًا.

عدم مشاركة الآخرين أواني الأكل والشرب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.