إزالة الكلف من الوجه: بمكون رهيب فوري في أسبوع فقط2021

نقدم لكم إزالة الكلف من الوجه ، بمكون رهيب يخلصكم من الكلف والنمش نهائي في أسبوع فقط ونتائج مبهرة جداً، ويعمل هذا المكون الرهيب علي تنظيف البشرة كاملا من جميع المشاكل التي تواجه البشرة في الصيف والشتاء أيضا، ويعمل بشكل كبير علي إزالة الكلف من اول استخدام سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي خلطة تساعد علي إزالة الكلف من الوجه بمكون رهيب في اسبوع فقط وستلاحظين الفرق الواضح2021.

مكونات خلطة إزالة الكلف من الوجه بمكون رهيب في اسبوع فقط

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستعملها في الخلطة للقضاء علي الكلف والنمش نهائيا من البشرة دون اضرار جانبية وهي كما يلي:-

معلقتين من الكركم.

معلقة من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الخلطة المعجزة في إزالة الكلف في المنزل بخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:-

نحضر إناء ونضع بداخله معلقتين الكركم ونضيف عليهم معلقة عصير الليمون. ثم نضيف الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس للغاية. ثم نضع الخليط علي الوجه ونتركه لمدة تتراوح من بين 10 دقائق الي 15 دقيقة. نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مراتي في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق.

كريم الشوفان والعسل الخرافي في إزالة التجاعيد من البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الكريم الخرافي في إزالة الكلف من اول استخدام وهي كما ياتي:-

معلقتين من العسل.

معلقتين من الشوفان المطحون.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة جدا في اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-