طرق عمل اللحوم العيد لكل سكان الوطن العربي للعزائم خصيصاً أكثر من طريقة

تتنوع طرق عمل اللحوم في عيد الأضحى المبارك، وفي أي عزومة، حيث تعد اللحوم في عيد الأضحى المبارك من أهم مظاهر الإحتفال منذ بداية الإسلام وحتى الآن، ويوجد أكثر من طريقة لعمل أشهى الوجبات المصنوعة من اللحم، وسنوضح لكم في مقالتنا هذه أسهل، وأشهى طرق عمل اللحوم في المنزل، وبأقل المكونات الموجودة في كل منزل، كل هذا، وأكثر عبر موقع ثقفني الرسمي.

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة

تعتبر الفتة المصرية باللحم، والصوص الأحمر من أشهى الوصفات، وأهمها في عيد الأضحى المبارك، فهي ليست فقط منتشرة في مصر، ولكن بدأت تنتشر بشكل كبير على المستوى العربي، والعالمي في نفس الوقت، وهذا يرجع إلى طعامة مذاقها، وسهولة عملها، وإليكم أسهل طرق الفته المصرية.

المقادير

لحم (الكمية حسب العدد)

أرز مسلوق.

لحم مسلوق ومحمر بالسمن.

صلصة طماطم.

ثوم مهروس، ملح، فلفل أسود، قليل من السكر ، خل.

عيش مقطع ومحمر.

طريقة عمل الصلصة الحمراء للوجه

نضرب الطماطم في الخلاط، ونضع السمن في القدر على النار، ثم نضع عليه الثوم المفروم حتى يصفر لونه، وبعد ذلك نضف ثلاث ملاعق خل، ثم من بعد ذلك الطماطم المفرومة، والملح، والفلفل الأسود مع القليل من السكر حتى تمام التسبيك.

طريقة العمل

نسلق اللحمة في ماء مغلى بالملح، والفلفل الأسود، والجزر، والبصل، وورق اللورة، والحبهان، والقليل من السكر، وكرفس (إن وجد) . نسلق الأرز بالطريقة التقليدية. بعد تحضير الصلصة، وتحمير الخبز، نجهز طبق التقديم. نضع طبقة من الخبز المحمر، ثم نضيف عليه طبقة أرز، والقليل من الشوربة، ثم نقوم بتحميرهم على نار هادئة. بعد ذلك نضع عليهم الصلصة وقطع اللحم.

أرز بسمتي

لحم متبل

بصل مفروم

بهارات الكبسة

ملح، فلفل أسود

صلصة، فلفل أخضر

نضع البصل المبشور في إناء على النار حتى يصفر لونه. نضع اللحم المتبل عليه، ونقوم بتحميره جيداً. عندما يحمر اللحم نقوم بإضافة توابل الكبسة، والصلصة، مع قليل من الفلفل الأخضر، ثم نضيف اللومي أو بشر الليمون، مع الجزر المبشور. بعد نقع الأرز نقوم بإضافة الأرز المنقوع عليه. وبعد ذلك الشوربة الساخنة، ونغطي حتى تمام النضج.

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