صبغة الشعر باللون الأسود الداكن لكي يكون شعرك اجمل في ايام العيد

صبغة الشعر باللون الأسود أكثر الالوان طلبا وشيوعا، حيث يعتبر اللون الأسود سيد الألوان، وهو من أجمل الوان الشعر والأكثر طلبا في العالم ولكن بسبب الصبغات والتلوين المتكرر للشعر يتعرض للتقصيف والضعف ولذلك نحرص علي عدم استخدام المواد الكيماوية التي تضر الشعر والأن نعرض إليكم بعض الطرق الطبيعية لصبغة الشعر بدون ضرر.صبغة الشعر باللون الأسود
الكثير من السيدات والرجال يريدون تغير لون الشعر المائل للون الرمادي خاصة عند سن الأربعين ويتوافر كثير من الصبغات في الأسواق إلا إن هذه الصبغات تضر الشعر لذا يفضل استخدام الصبغات الطبيعية التي تكون خالية تماما من المواد الكيماوية.صبغة الشعر بالحناء والنيلة
هذه الخلطة عندما تطبق علي الشعر تعطي للشعر لون أسود خصب.
المكونات
- النيلة
- فازلين
- حناء
- كيس بلاستيك
طريقة التحضير
- 1_ يضع طبقة من الفازلين حول الشعر حتي لا تتلون البشرة بلون الصبغة
- 2_ثم يتم وضع الحناء علي جزء صغير من الشعر ثم يلف في اتجاه واحد
- 3_ يؤخذ جزء أخر من الشعر وتضع عليه الحناء وتلف عكس الاتجاه ويطبق هذا علي خصل الشعر كله
- 4_ من خلال لف الشعر يكون ثابت
- 5_ بعد الانتهاء من الحناء يوضع الكيس علي الشعر مدة 3 ساعات
- 6_ ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر
- 7_ ينصح بعدم استخدام الشامبو أو البلسم للحصول على أفضل النتائج
- 8_ بعد الانتهاء نحصل علي شعر برتقالي ولكن لتحقيق اللون الأسود نتبع باقي الخطوات
- 9_نضع كمية مناسبة من الإنديقو علي حسب طول الشعر
- نخلط النيلة مع الماء
- ثم يتم وضعه علي الشعر
- يغطي الشعر بكيس بلاستيك مدة نصف ساعة
- ثم يتم غسله بالماء الفاتر
- ينتظر يوما كاملا حتي يتأكسد منتج النيلة ويعطي اللون الأسود
لزيادة لمعان وتألق الشعر والحفاظ علي اللون الأسود يرجي اتباع الخطوات التالية
المكونات
- نصف كوب من الآملا الجافة لتحسين نمو الشعر وتثبيت اللون الأسود
- نصف كوب بودرة الحناء لإضفاء اللون
- بيضة مخفوقة
- نصف كوب لبن زبادي
- عصير نصف ليمونة
- شاي
طريقة التحضير
- يضع الشاي مع بودرة الحناء والأملا ويتم الخلط جيدا ثم يترك الخليط ليلة كاملة
- ثم اليوم التالي توضع باقي المكونات ثم يتم خلطهم جيدا
- يترك علي الشعر مدة نصف ساعة
- يغسل الشعر جيدا مدة نصف ساعة
القهوة
الكثير من الناس يحبون القهوة كما انها عند تطبيقها علي الشعر فيصبح اللون غامق عن طريق استخدمها عدة مرات
المكونات
قهوة نوع جيد
طريقة التحضير
- تغلي القهوة ثم تترك لتبرد وتوضع في وعاء يوم كامل لتختمر
- ويتم استخدامها علي الشعر نصف ساعة
- وبعدها يغسل الشعر جيدا
- تكرر العملية لتحصل علي لون غامق جدا بدون أضرار
الوسوم
صبغة الشعر باللون الأسود أكثر الالوان طلبا وشيوعا، حيث يعتبر اللون الأسود سيد الألوان، وهو من أجمل الوان الشعر والأكثر طلبا في العالم ولكن بسبب الصبغات والتلوين المتكرر للشعر يتعرض للتقصيف والضعف ولذلك نحرص علي عدم استخدام المواد الكيماوية التي تضر الشعر والأن نعرض إليكم بعض الطرق الطبيعية لصبغة الشعر بدون ضرر.صبغة الشعر باللون الأسود
الكثير من السيدات والرجال يريدون تغير لون الشعر المائل للون الرمادي خاصة عند سن الأربعين ويتوافر كثير من الصبغات في الأسواق إلا إن هذه الصبغات تضر الشعر لذا يفضل استخدام الصبغات الطبيعية التي تكون خالية تماما من المواد الكيماوية.صبغة الشعر بالحناء والنيلة
هذه الخلطة عندما تطبق علي الشعر تعطي للشعر لون أسود خصب.
المكونات
- النيلة
- فازلين
- حناء
- كيس بلاستيك
طريقة التحضير
- 1_ يضع طبقة من الفازلين حول الشعر حتي لا تتلون البشرة بلون الصبغة
- 2_ثم يتم وضع الحناء علي جزء صغير من الشعر ثم يلف في اتجاه واحد
- 3_ يؤخذ جزء أخر من الشعر وتضع عليه الحناء وتلف عكس الاتجاه ويطبق هذا علي خصل الشعر كله
- 4_ من خلال لف الشعر يكون ثابت
- 5_ بعد الانتهاء من الحناء يوضع الكيس علي الشعر مدة 3 ساعات
- 6_ ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر
- 7_ ينصح بعدم استخدام الشامبو أو البلسم للحصول على أفضل النتائج
- 8_ بعد الانتهاء نحصل علي شعر برتقالي ولكن لتحقيق اللون الأسود نتبع باقي الخطوات
- 9_نضع كمية مناسبة من الإنديقو علي حسب طول الشعر
- نخلط النيلة مع الماء
- ثم يتم وضعه علي الشعر
- يغطي الشعر بكيس بلاستيك مدة نصف ساعة
- ثم يتم غسله بالماء الفاتر
- ينتظر يوما كاملا حتي يتأكسد منتج النيلة ويعطي اللون الأسود
لزيادة لمعان وتألق الشعر والحفاظ علي اللون الأسود يرجي اتباع الخطوات التالية
المكونات
- نصف كوب من الآملا الجافة لتحسين نمو الشعر وتثبيت اللون الأسود
- نصف كوب بودرة الحناء لإضفاء اللون
- بيضة مخفوقة
- نصف كوب لبن زبادي
- عصير نصف ليمونة
- شاي
طريقة التحضير
- يضع الشاي مع بودرة الحناء والأملا ويتم الخلط جيدا ثم يترك الخليط ليلة كاملة
- ثم اليوم التالي توضع باقي المكونات ثم يتم خلطهم جيدا
- يترك علي الشعر مدة نصف ساعة
- يغسل الشعر جيدا مدة نصف ساعة
القهوة
الكثير من الناس يحبون القهوة كما انها عند تطبيقها علي الشعر فيصبح اللون غامق عن طريق استخدمها عدة مرات
المكونات
قهوة نوع جيد
طريقة التحضير
- تغلي القهوة ثم تترك لتبرد وتوضع في وعاء يوم كامل لتختمر
- ويتم استخدامها علي الشعر نصف ساعة
- وبعدها يغسل الشعر جيدا
- تكرر العملية لتحصل علي لون غامق جدا بدون أضرار
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