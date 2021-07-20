طريقة عمل المثوم اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل وبأقل تكلفة

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يعد المثوم من الأكلات الجزائرية المشهورة، ويقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، ويتم تقديمها في الأفراح والمناسبات الكبرا، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى اللحم والثوم وبعض المكونات الآخرى، وهو من الوجبات الدسمة والغنية بالمواد البروتين المفيدة للجسم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المثوم في المنزل بطريقة محترفة دون الحاجة إلى شراء ها من الخارج.مقادير عمل المثوم
يحتوي المثوم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ربع كيلو من اللحم مكعبات.
- كوب من اللحم المفروم.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- نصف كوب من الحمص المنقوع.
- 5 فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- حبة من البيض.
- ٤ أكواب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل.
هناك الكثير من الطرق المختلفة لتحضير المثوم وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المثوم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر طاسة ونقوم بتسخين الزيت ونشوح فيه اللحم، نقوم بهرس الثوم ونخلطه مع الملح والفلفل والكمون.
- نقسمه نصفين ونضع نصفهم في خليط اللحم ونضع عليه الحمص والماء ونغطيهم حتى ينضج تماماً.
- ثم نأخذ نصف الخليط ونضعه على اللحم المفرود والبيضة ونعجنهم جيداً ثم نشكل من هذا كرات لحم.
- بعد أن ينضج اللحم نضيف الكرات على اللحم ونتركه على نار هادئة ثم نرفع اللحم من على النار.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق جزاءري يقدم ساخنا مع السلطات وبالهنا والشفاء.
فوائد الثوم على الصحة
هناك عدة فوائد للثوم على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-
- يمنع جلطات الدم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم.
- يعالج الأمراض المعدية ويعد مضاد حيوي قوي لكل الأمراض.
- إنخفاض حالات الزكام للأشخاص الذين يتناولون الثوم بشكل كبير.
- يقلل من مستوي السكر في الدم ويحسن من الاعراض المصاحبة له.
- يقي من الأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.
الوسوم
يعد المثوم من الأكلات الجزائرية المشهورة، ويقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، ويتم تقديمها في الأفراح والمناسبات الكبرا، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى اللحم والثوم وبعض المكونات الآخرى، وهو من الوجبات الدسمة والغنية بالمواد البروتين المفيدة للجسم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المثوم في المنزل بطريقة محترفة دون الحاجة إلى شراء ها من الخارج.مقادير عمل المثوم
يحتوي المثوم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ربع كيلو من اللحم مكعبات.
- كوب من اللحم المفروم.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- نصف كوب من الحمص المنقوع.
- 5 فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- حبة من البيض.
- ٤ أكواب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل.
هناك الكثير من الطرق المختلفة لتحضير المثوم وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المثوم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر طاسة ونقوم بتسخين الزيت ونشوح فيه اللحم، نقوم بهرس الثوم ونخلطه مع الملح والفلفل والكمون.
- نقسمه نصفين ونضع نصفهم في خليط اللحم ونضع عليه الحمص والماء ونغطيهم حتى ينضج تماماً.
- ثم نأخذ نصف الخليط ونضعه على اللحم المفرود والبيضة ونعجنهم جيداً ثم نشكل من هذا كرات لحم.
- بعد أن ينضج اللحم نضيف الكرات على اللحم ونتركه على نار هادئة ثم نرفع اللحم من على النار.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق جزاءري يقدم ساخنا مع السلطات وبالهنا والشفاء.
فوائد الثوم على الصحة
هناك عدة فوائد للثوم على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-
- يمنع جلطات الدم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم.
- يعالج الأمراض المعدية ويعد مضاد حيوي قوي لكل الأمراض.
- إنخفاض حالات الزكام للأشخاص الذين يتناولون الثوم بشكل كبير.
- يقلل من مستوي السكر في الدم ويحسن من الاعراض المصاحبة له.
- يقي من الأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.
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