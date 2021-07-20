فتة اللحمة الضاني ، من الأكلات المشهورة في عيد الأضحى المبارك، وهى من الأطباق المعروفة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار وتنتشر في جميع البلدان العربية، وكثير من الأمهات تفضل تحضيرها في عيد الأضحى للأهل والأقارب والأحباب، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب مجهود أثناء عملها، وهى تحتوي على بعض البهارات والتوابل التي تعطي لها طعم جميل ومذاق طيب يجعل الكثير من الناس يقبلون عليها، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وتشتهر المملكة العربية السعودية بعدة أكلات مختلفة ومنها المقلقل السعودي باللحم الضأن، والكباب المشوي باللحم الضأن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فتة اللحمة الضاني بالخل والثوم على أصولها مثل المطاعم، بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل فتة اللحمة الضاني بالخل والثوم

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الفتة الشهية وهى كما يلي:-

كيلو من اللحمة الضاني. بصلة كبيرة. كوب كبير من عصير الطماطم. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ملعقة كبيرة من الزبدة. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. 2 رغيف من الخبز البلدي المقطع قطع صغيرة. ثلاث ملاعق من الزيت. نصف فنجان من الخل. ورق لورا. ربع ملعقة صغيرة من الحبهان. 2 كوب من الأرز المنقوع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني بالخل والثوم وهى كما يلي:-

نحضر حلة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها 2 لتر من الماء وبصلة كبيرة مقطعة، وورق اللورا، والحبهان ونتركها على النار حتى تغلي جيداً، ثم نضيف اللحمة ونتركها على النار حتى تنضج تماماً.

ثم نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نحضر صينية ونضع بها الخبز المقطع وربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة من الزيت وملعقة من الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتحمص العيش جيداً.

ثم نحضر طاسة كبيرة ونضع بها الزبدة والزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونها مثل الذهبي.

بعد ذلك نضيف الخل وعصير الطماطم، والملح، والفلفل، والبهارات، وملعقة كبيرة من الصلصة ونتركها على نار هادئة حتى تتسابك جيداً.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً، ثم نخرج العيش المحمص من الفرن ونتركه حتى يبرد.

نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية متوسطة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف الأرز ونقلب جيداً حتى يصبح ذهبي اللون، نضيف إليه ثلاث أكواب من الشربة ونتركه على نار هادئة حتى ينضج تماماً.

طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل فتة شهية وللذيذة وهى كما يلي:-