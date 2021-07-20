ماهي أعراض المتلازمة الكلائية وما أسبابها

المتلازمة الكلائية دوت الخليج مرض من أمراض الكلى يتسبب بفقدان كمية كبيرة من البروتين عن طريق البول، مما يسبب انخفاضاً في مستوى البروتين في الدم، ولهذه الحالة الصحية أعراض ومضاعفات عدة، أوردها موقع "ويب طب" وذكر أنها حالة نادرة من أمراض البالغين، إلا أنها حالة خطيرة لها أسباب مختلفة.

أسباب المتلازمة الكلائية:

الإصابة بالمتلازمة الكلائية له أسباب رئيسية مباشرة وأخرى ثانوية، وهي:

أسباب رئيسية:

الإصابة بالتهابات الكبيبات في الكلى وله أنواع عدة وهي:

التهاب كبيبات الكلى الغشائي التكاثري.

داء التبدلات الصغرى.

التهاب كبيبات الكلى المسراقي التكاثري.

تصلب الكبيبات القطعي البؤري.

الإصابة المسبقة بالأمراض الأيضية مثل السكري والداء النشواني.

الإصابة بأمراض الجهاز المناعي، مثل الذئبة الحمراء.

الأمراض السرطانية تؤدي إلى المتلازمة الكلائية.

أسباب ثانوية:

التعرض للإصابة بلدغة الحشرات.

الإصابة بالأمراض التلوثية المعدية.

بعض الأدوية التي تضر الكلى.

تعاطي الممنوعات.

أعراض المتلازمة الكلائية:

هنالك أعراض أولية تحدث في المراحل الأولى من الإصابة بالمتلازمة الكلائية حيث يكون تضرر الكلى وبسيط، وهي:

فقدان الشهية.

الشعور بالتعب العام.

تورم الجفون.

آلام في البطن.

تفير في لون ورائحة البول ويصبه به رغوة.

أما في المراحل المتقدمة فتزداد شدة تلك الأراض بالإضافة إلى الإصابة بالأعراض التالية:

ارتفاع في ضغط الدم.

ضمور في العضلات.

تورم في الجسم.

الإصابة بهشاشة الأظافر.

تساقط الشعر.

قلة التبول.

الإصابة بالفشل الكلوي.

طرق الكشف عن المتلازمة الكلائية:

البحث في الأمراض الوراثية.

إجراء تحليل للبول لمعرفة مستوى البروتين به.

فحص الدم لمعرفة مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والدهون، ومستويات الألبومين.

علاج المتلازمة الكلائية:

علاج المتلازمة الكلائية يأتي تبعاً لمسببات المتلازمة وعدد من العوامل منها عمر المريض ونوعية الأضرار التي لحقت بالكليتين، وغالبا ما يكون أحد الطرق التالية:

علاج المرض المسبب و السيطرة عليه.

علاج الأعراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم ويكون من خلال بعض الأدوية أو أدوية إدرار البول.

هنالك أدوية مثبطة للمناعة يمكن أن تفيد مرضى المتلازمة الكلائية.

اتباع نظام غذائي قليل الدهون المشبعة وقليل الصوديوم ويحتوي على كميات سليمة وصحية من البروتين والبوتاسيوم.

ممارسة الأنشطة البدنية.

في المراحل المتقدمة من الإصابة يجب أن يخضع المريض إلى غسيل الكلى و يمكن اللجوء إلى زرع الكلى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.