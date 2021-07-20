تابعي طريقة عمل ورق العنب باللحم الضاني بمذاق مميز مع سر التتبيلة الرائعة له

طريقة عمل ورق العنب باللحم الضاني ، اقترب موعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، في إطار عيد الأضحى ازدادت عملية البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل عن طرق وخطوات مختلفة لإعداد اللحم الضاني، فاليوم نقدم لكم وجبة شهية يعشقها الكبار والصغار أكله خفيفة سريعة التحضير وبمكونات سهلة جميعها متواجدة في المنزل هى كيفية عمل ورق العنب باللحم الضاني، فهي سريعة الطهي ولا تأخذ وقت وسريعة أيضًا في الإعداد والتجهيز.

من المعروف أن محشي ورق العنب من أشهر الأكلات التي يلجأ لتناولها الجميع وخاصة في فترة الأعياد باعتبارها وجبة دسمة يمكن تحضيرها مع اللحم الضاني الذي يشتهر به عيد الأضحى، ويمكن إعداده بمفرده أو مع غيره من اللحوم، ليصبح وجبة شهية ومتكاملة تحتوي على كافة العناص الرئيسية التي يحتاج إليها الكبار والصغار.

طريقة عمل ورق العنب باللحم الضاني

يتميز اللحم الضاني بالعديد من المميزات الرائعة والفوائد الغير مسبوقة، حيث أنه له دور إيجابي في حماية الجسم من العديد من الأمراض، وتتعدد خطوات إعداد اللحم الضاني منها اللحم الضاني المشوي، ولكن من أجل إعداد الطاجن لابد من اختيار قطعة اللحم سريعة الطهي الغير محتوية على الدهون أو العظم حتى لا تسبب صعوبة في الطهي، وتنظف جيدًا للتأكد من تسويتها، ثم في مقلاة على النار توضع بها قطعة اللحم لتأخذ الصدمة من الوجهين دون تسوية، مع وضع القليل من الفلفل الأسود، وبعدها توضع اللحمة في الجانب، للبدء في عمل ورق العنب.

2 من البصلة المفرومة.

2 فص ثوم مطحون.

كوب من معجون الطماطم.

نصف كيلو من الأرز.

3 ملاعق من الزيت.

كوب من كل من الكزبرة والشبت والبقدونس.

يوضع الخليط السابق مع بعضه البعض للبدء في لف ورق العنب وعمل المحشي.

من الممكن مضاعفة الكمية في حالة عمل أكثر من نصف كيلو من ورق العنب، فهذه الطريقة تكفي ل4 أفراد.

بعد الإنتهاء من لف ورق العنب الانتقال لإعداد طاجن اللحمة مع ورق العنب في طاجن واحد.

إحضار طاجن من الفخار أو من الممكن إحضار طاجن بيركس.

رص اللحمة في الطاجن من الأسفل ويليها وضع المحشي على اللحم وترتيبه بشكل محكم على أن لا يتخلله الهواء.

بعد الرص التأكد من إغلاق ورق العنب بشكل جيد.

توضع المرقة حتى تغطية الطاجن بالكامل.

من الممكن تسوية الطاجن على البوتجاز أو وضع الطاجن في الفرن مع تغطيته بورق الفويل.

الانتظار ما يقرب من 45 دقيقة لتسوية الطاجن فهو يدخل في مرحلة الغليان ويليها التسوية ببطء.

يترك الطاجن لكي يبرد تماماً ويقلب في طبق التقديم ويقدم بجانب سلطة فقط.

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