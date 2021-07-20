طريقة عمل ماسك التفاح والليمون لتفتيح البشرة وصفة طبيعية مئة بالمئة

ماسك التفاح والليمون ، من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، وهو طبيعي بنسبة مئة بالمئة ولا يحتوي على أية مواد حافظة أو كيميائية، فهو طبيعي تماما، وكذلك ليس له أعراض جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة وطريقة تحضيره سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة يمكن إعدادها في المنزل مثل ماسك التفتيح السريع الفوري وصابونة الأرز لتصفية وتنقية البشرة وصابونة الخيار لترطيب البشرة وكريم البقدونس والنشا وأيضا تونر ماء الخيار والليمون لنقاء طبيعي وبشرة بلا مشاكل، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك التفاح والليمون.

مكونات ماسك التفاح والليمون

سوف نتعرف فيما يلي علي المكونات التي يتكون منها ماسك التفاح والليمون وهي كالتالي:

ثمرت تفاح.

ملعقة من اللبن الرايب.

نصف ملعقة من عصير ثمرة الليمون.

طريقة التحضير

ستعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل ماسك التفاح والليمون وهي كالتالي:

نقوم ببشر لب ثمرة التفاح بشرا ناعما، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كلا من ملعقة اللبن الرايب ونصف ملعقة الليمون.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض ويكون الماسك بعد ذلك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريقة استعمال الماسكات تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وهي كالتالي:

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم نقوم بتطبيق الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك نقوم بإزالة الماسك ماسك وغسل الوجه جيدا.

ويجب أن يكون استعمال الماسك بعد تحضيره مباشرة ولا يصح أن نضعه في الثلاجة أولا ثم نستعمله.

فوائد ماسك التفاح للوجه

يحتوي ماسك التفاح على العديد من الفوائد للبشرة وهي كالتالي: