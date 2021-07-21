بطريقة المصانع اعملي الحلاوة الطحينية البيتي وتحدي بمكونات غير مكلفة وفي 10 دقائق

الحلاوة الطحينية من أشهى وألذ المأكولات التي يعشقها الكثيرون، حيث أنها ايضًا من أكثر المأكولات المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية المفرطة ومعلقة واحدة تكفي للحصول على ما يحتاجه الجسم من فيتامينات، ولكن الحلاوة الطحينية من الخارج أصبحت الآن مكلفة الثمن كثيرًا كما انها ايضًا غير مضمونة، فجميع الأمهات تسعي دائما الي تقديم افضل الاشياء الصحية إلى اولادها لكي تحسن من صحتهم، ولهذا يا سيدتي وجدنا لكي أسهل وأبسط طريقة لصنع الحلاوة الطحينة بمكونات بسيطة وغير مكلفة.مكونات عمل الحلاوة الطحينية
كما ذكرنا سابقاً ان الحلاوة الطحينية يجتمع على حبها الكثير لذلك يتقدم كل يوم لنا العديد من الأنواع الجديدة التي تزيد قيمتها الغذائية العالية، ولهذا ما دفعنا على البحث عن الطريقة الصحيحة لعمل الحلاوة الطحينية من المنزل، والآن سنعرض المكونات التي تستخدم لعملها من هذه المكونات ستحصلين على مقدار نصف كيلو ولكي حرية الاختيار في الكمية، وهي:
- عدد 2 كوب سمسم محمص.
- 2 كوب سكر ناعم.
- كوب زيت نباتي.
- كوب من الدقيق المنخول.
- 2 معلقة كبيرة من اللبن البودر.
- رشة ملح.
- رشة فانليا.
- فول سوداني أو مكسرات.
هكذا نكون قد عرضنا المكونات الأساسية لعمل الحلاوة الطحينية، ولكن الأهم من المكونات هو طريقة التحضير حيث أنها تعتمد على طريقة مخصوصة لعملها قد تحتاج إلى الجهد والتعب القليل ولكن ستحصلين على حلاوة طحينية لا تصدق، ولكي تحصلي على أفضل نتيجة لابد من الابتزام بهذه الخطوات التالية:
- أولاً عليكي التأكد التام بأن السمسم محمص بطريقة صحيحة، واذا شعرتي بانه غير محمص جيدًا راجعي تحميصه مره اخري.
- ثم ضعيه في الخلاط وقومي لخلطة بطريقة الفرم المتقطع أي الضربات المتقطعة في الفرم.
- ثم قومي بوضع الدقيق بالتدريج حتي يمتزجا.
- ثم ضيفي عليهم الزيت بشكل تدريجي وبطئ لكي لا تحصل تكتلات.
- بعد ذلك يمكنك اضافة السكر ورشة الملح والفانيلا واللبن البودرة وأعيدي خلطهم مرة أخري.
- ضعي المكسرات في وعاء الحفظ واسكبي الحلاوة واضغطي عليها.
- ثم ادخليها الثلاجة لمدة يومين ثم قطعيها وبالهناء والشفا.
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الحلاوة الطحينية من أشهى وألذ المأكولات التي يعشقها الكثيرون، حيث أنها ايضًا من أكثر المأكولات المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية المفرطة ومعلقة واحدة تكفي للحصول على ما يحتاجه الجسم من فيتامينات، ولكن الحلاوة الطحينية من الخارج أصبحت الآن مكلفة الثمن كثيرًا كما انها ايضًا غير مضمونة، فجميع الأمهات تسعي دائما الي تقديم افضل الاشياء الصحية إلى اولادها لكي تحسن من صحتهم، ولهذا يا سيدتي وجدنا لكي أسهل وأبسط طريقة لصنع الحلاوة الطحينة بمكونات بسيطة وغير مكلفة.مكونات عمل الحلاوة الطحينية
كما ذكرنا سابقاً ان الحلاوة الطحينية يجتمع على حبها الكثير لذلك يتقدم كل يوم لنا العديد من الأنواع الجديدة التي تزيد قيمتها الغذائية العالية، ولهذا ما دفعنا على البحث عن الطريقة الصحيحة لعمل الحلاوة الطحينية من المنزل، والآن سنعرض المكونات التي تستخدم لعملها من هذه المكونات ستحصلين على مقدار نصف كيلو ولكي حرية الاختيار في الكمية، وهي:
- عدد 2 كوب سمسم محمص.
- 2 كوب سكر ناعم.
- كوب زيت نباتي.
- كوب من الدقيق المنخول.
- 2 معلقة كبيرة من اللبن البودر.
- رشة ملح.
- رشة فانليا.
- فول سوداني أو مكسرات.
هكذا نكون قد عرضنا المكونات الأساسية لعمل الحلاوة الطحينية، ولكن الأهم من المكونات هو طريقة التحضير حيث أنها تعتمد على طريقة مخصوصة لعملها قد تحتاج إلى الجهد والتعب القليل ولكن ستحصلين على حلاوة طحينية لا تصدق، ولكي تحصلي على أفضل نتيجة لابد من الابتزام بهذه الخطوات التالية:
- أولاً عليكي التأكد التام بأن السمسم محمص بطريقة صحيحة، واذا شعرتي بانه غير محمص جيدًا راجعي تحميصه مره اخري.
- ثم ضعيه في الخلاط وقومي لخلطة بطريقة الفرم المتقطع أي الضربات المتقطعة في الفرم.
- ثم قومي بوضع الدقيق بالتدريج حتي يمتزجا.
- ثم ضيفي عليهم الزيت بشكل تدريجي وبطئ لكي لا تحصل تكتلات.
- بعد ذلك يمكنك اضافة السكر ورشة الملح والفانيلا واللبن البودرة وأعيدي خلطهم مرة أخري.
- ضعي المكسرات في وعاء الحفظ واسكبي الحلاوة واضغطي عليها.
- ثم ادخليها الثلاجة لمدة يومين ثم قطعيها وبالهناء والشفا.
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