مفعول كريم الخميرة المعجزة لتبييض المناطق الداكنة وتقشير الجلد الميت في الجسم كله من أول دقيقة

المناطق الحساسة من أكثر الأشياء التي تتعرض يومياً إلى العادات الخاطئة والكريمات التي تضر البشرة تؤدي إلى اسمرارها وتعرضها إلى الحبوب والحساسية المفرطة، وهذا ما دفعنا إلى البحث عن وجود حلول إلى تلك المشكلة المزعجة التي يعاني منها الكثيرين ومن افضل تلك الوصفات الطبيعية والامنة هي الخميرة بهذا المكون السحري ستحصلين على نتيجة مبهرة.

مكونات كريم الخميرة لتبييض المناطق الداكنة في الجسم

سمعت في الأواني الأخيرة كثيرًا على الخميرة، تلك المكون السحري الذي يتواجد في جميع المنازل ستتخلصين من مشكلة المناطق الحساسة والاسمرار التي تتعرض له، ولهذا سنطرح لكم المكونات الأساسية لهذه الوصفة وهو:

3 معالق كبيرة من الخميرة الفورية.

3 معالق من السكر الخشن.

عصير ليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

بعد أن قمنا بعرض المكونات الاساسية لصنع هذه الوصفة الرائعة والمتميزة سنقوم بشرح الطريقة الصحيح لتحضير الكريم بغرض الحصول على افضل طريقة، وإليكم طريقة التحضير الصحيحة لعمل هذا الكريم وهو:

قومي بوضع معالق الخميرة في وعاء غويط.

ثم قومي باضافة السكر علية واخلطيهم جيدًا.

ثم اضيفي عليهم زيت الزيتون واللافندر مع التقليب المستمر حتي يتمزجا.

بعد ذلك اضيفي عصرة الليمون، بعد التأكد من أن الليمون لا يسبب لك الحساسية أو الالتهابات.

وهكذا تكوني حصلتي على خليط كريمي متناجس.

طريقة استخدامه

لكي تحصلين على نتيجة رائعة ومتميزة، ولان هذه المناطق شديدة الحساسية لابد من اتباع الخطوات الصحيحة لاستخدام هذا الكريم للحصول على نتيجة مرضية، وهو من خلال اتباع الخطوات التالية: