ماهي فوائد بذور الكتان الصحية

فوائد بذور الكتان الصحية دوت الخليج فوائد مهمة معروفة منذ القدم، فقد صنفت بذور الكتان على أنها أحد أنواع الأطعمة الخارقة، وذلك بسبب محتواها الغني بالفيتامينات والمعادن والمضادات الرئيسية، و هناك نوعان منه (البني والذهبي) وهما متساويان في القيمة الغذائية. وكثير من المواقع الطبية تحدثت عن فوائد بذور الكتان المهمة وفقًا لدراسات طبية متعددة، وعن أهم فوائده وردت في موقع "هيلث لاين" وهي في التالي:

فوائد بذور الكتان الصحية:

بذور الكتان مصدر جيد للألياف ومن فوائدها إبطاء إفراز السكر في الدم مما يساهم في خفض نسبته في الدم، وبالتالي فهي تناسب مرضى السكري.

الألياف في الكتان أيضًا تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقي من اضطراباته.

تعتبر بذور الكتان مصدرًا رئيسيًا للبروتين النباتي وبالتالي فهي تعزز صحة العضلات وتقويتها.

بذور الكتان غنية بالأحماض الأمينية التي تعزز مناعة الجسم.

من أهم فوائد بذور الكتان المساهمة في خفض الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي الوقاية من مضاعفات ارتفاعه ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول بذور الكتان مفيد لمرضى القولون حيث تساعد في التخفيف من أعراضه مثل الانتفاخ والإمساك.

تمتلك بذور الكتان خصائص مضادة للفطريات تقي من الأمراض الفطرية وتخلص الجسم من السموم.

مضادات الأكسدة المتنوعة في بذور الكتان ترفع من نسبة الوقاية من الأورام والأمراض السرطانية ومنها سرطان الثدي وخاصة لدى النساء بعد سن اليأس، وسرطان البروستاتا لدى الرجال.

تناول بذور الكتان يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ويساعد في ضبطه، وتقي بذور الكتان من الأمراض التي يسببها ارتفاع الضغط أو اضطرابه.

بذور الكتان دوت الخليج مصدر رئيسي لحمض أوميغا 3 الدهني المهم لصحة للقلب والذي يساهم في انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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