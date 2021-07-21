طريقة عمل صوص الرانش في البيت في 5 دقائق علي طريقة المطاعم

سوف نتعرف علي طريقة تحضير صوص الرانش في البيت وعمله بأبسط المكونات، يعد صوص الرانش من الصوصات التي أنتشرت مواخرا وبدا يحبها الجميع، كما أنها من أنواع الصوصات الصحية وذلك يرجع لاحتوائها علي مكونات صحية ومواد غير ضارة، ويعد تحضيرها من أسهل وأبسط الصوصات كما أنها يمكننا تناولها بجانب جميع الأطعمة

صوص الرانش

تدخل الرانش صوص في الكثير من الأطعمة فيمكننا وضعها علي البيتزا أو بداخل السندوتشات، وأيضا يمكننا أن نضعها علي السلطة أو بجانب الدجاج المقلي.

المكونات

كوب من المايونيز

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم

كوب من الزبادي الطازج

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتين صغيرتين من الشبت

ملعقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق وقومي بوضع كل من المايونيز والملح والزبادي، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدا.

نقوم بعد ذلك بإضافة الفلفل الأسود والشبت والبقدونس، مع أضافه البصل والثوم البودر.

قومي بعد ذلك بتقليب جميع المكونات مع بعضهم حتي يتجانسون جميعا مع بعضهم البعض.

أصبح صوص الرانش جاهزا للتقديم قدميه بجانب البطاطس المحمرة المقرمشة أو الدجاج.

صوص الريكفورد

المكونات

نصف كوب من المايونيز

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

نصف كوب من الجبنة الريكفورد

بصلتين صغيرتين مفرومين

نصف كوب من الكريمة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه المايونيز مع عصير الليمون والبصل، ثم قومي بخلطهم معا.

ضيفي اليهم الكريمة والفلفل الأسود والجبنة، وقومي بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم.

أحضري برطمان زجاجي محكم الغلق وضعي فيه الصوص، ثم قومي بوضعه في الثلاجة.

أتركي الصوص في الثلاجة لمدة اربعه ساعات قبل أن تقوم بتقديمه بجانب الطعام.

صوص البيستو

المكونات

باقة من الريحان

نصف كوب من الصنوبر

أربعه فصوص من الثوم المفروم

نصف كوب من الجبنة البارمیزان

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة الإعداد