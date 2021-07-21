طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الكستنائي أحدث موضة لصيف 2021

صبغة الشعر باللون البني الكستنائي من الألوان التي ترغب النساء في الحصول عليها بطريقة طبيعية، حيث تريد النساء تغير لون شعرها بطرق طبيعية دون أن تعرض شعرها للتلف، خاصة مع اقتراب العيد الذي تريد في النساء الاطلال بالون شعر جديد يواكب صيحات الموضة العالمية، دون أن تلجأ إلى استخدام الصبغات الكيميائية، لذلك سوف نقدم أفضل الطرق الطبيعية التي تعطي اللون البني الكستنائي.

يعتبر اللون البني الكستنائي من أكثر اللون الشعر التي يفضلها الكثير من النساء، وذلك لأنه يليق مع جميع ألوان البشرة سواء كانت بيضاء أو سمراء، لذا يعد من أكثر الألوان المنتشرة في جميع أنحاء العالم، لذلك تبحث النساء عن طريقة طبيعية فعالة تعطي الشعر البني اللون الكستنائي بجميع درجاته، بمكونات متوفرة في كل بيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة نسكافية.

ثلاث عبوات من بروكسيد بتركيز ٩% و ٦%.

نصف كوب من زيت الزيتون.

أولا يجب قبل تطبيق الصبغة أن يكون الشعر مغسل جيدا.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة لكي يسهل توزيع الصبغة على الشعر.

نقوم بخلط زيت الزيتون والنسكافية جيدا.

ثم في وعاء اخر نضع عبوات البروكسيد والكركم ونخلهم جيدا ثم يتم اضافتهم إلى الخليط السابق.

وبعدها نضع البيضة ونخلط جميع المكونات معا واخيرا نضع العسل.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على خصل الشعر ونوزع الخليط جيدا على الشعر.

يغطي الشعر ويترك لمدة سبع ساعات.

وبعد مرور الوقت المحدد يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

وفي حالة كان الشعر غامق يفضل تكرار الوصفة أكثر من مرة حتى الوصول إلى درجة اللون المطلوب.

كما أن هذه الوصفة تعطي اللون الكستنائي بالإضافة إلى أنها تمنح الشعر اللمعان، والقوى والحيوية بالإضافة إلى اللون الطبيعي المميز.

يمكن الحصول على اللون الكستنائي بطريقة أخرى باستخدام الحنة، وإضافة معلقتين مت الكركم وملعقة من الخل وملعقة أخرى من الليمون ويتم استخدمها بنفس الخطوات السابقة.