كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد خلال ساعة وجعله إنسيابياً كالحرير

كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد، الشعر الناعم المفرود الخالي من التقصف والهيشان هو حلم كل فتاة، ولكن ماذا يحدث إن استخدمتي لشعرك كريمات الفرد الكيميائية باهظة الثمن الموجودة في صالونات التجميل، ربما تكون النتيجة مبهرة في الوقت الحالي، ولكن بعد فترة ستلاحظين تقصف وتلف بالشعر وربما يصعب عليكِ علاجه، لذا فإن الحل الأمثل هو عمل كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد منزلياً وبمكونات متوفرة في المنزل، فتابعونا للتعرف على طريقة عمل كريم فرد للشعر المجعد.

بعض المكونات الطبيعية لها تأثير فعال على فرد الشعر مثل الزيوت والمكونات الطبيعية، فهي تعطي نتائج مرضية للشخص، بعيداً عن صالون التجميل وكريمات الفرد التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر تؤدي لتساقطه، وبعيداً عن أسعار كريمات الفرد باهظة الثمن، لذا فأنصحك بتجربة هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية.

المكونات:

ثمرة من الموز.

زيت زيتون.

مقدار من زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

في بولة العجن، اهرسي الموزة جيداً بالشوكة.

أضيفي إليها ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت جوز الهند، وامزجه مع بعض جيداً.

طبقي هذا المزيج على شعرك وافركي فروة الرأس في حركات دائرية، ومشطي شعرك بالفرشاة، واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة، مع لبس كاب الاستحمام على الشعر.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

يُمكنك تطبيق هذه الوصفة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في البيت، كالتالي:

المكونات:

2 بيضة.

3 ملاعق زيت زيتون بكر.

طريقة التحضير:

في بولة صغيرة ضعي المكونات السابقة ويتم مزجهم ببعض جيداً.

قومي بتطبيق هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة، واحرصي على ارتداء كاب الاستحمام.

ومن ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وللحصول على أفضل النتائج كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع.