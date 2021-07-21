فتة الكوارع بالثوم والخل ألذ أكلة على سفرة عيد الأضحى المبارك

تعد أكلة فتة الكوارع بالثوم من ألذ الأكلات الشعبية وأكثرها انتشاراً والتي يحبها العديد من الأشخاص ولا تفقد قيمتها أيضاً ،وبالطبع بسبب حلول عيد الأضحى المبارك أصبحت تلك الأكلة هي الأكلة رقم واحد على كل السفرات خاصة إذا كان لديك ضيوف فتابعينا في هذا المقال لتعرفي أسهل وأفضل طريقة لتحضير هذا الطبق الدسم.

فتة الكوارع بالثوم

حضري بكل سهولة ألذ طبق في أول أيام عيد الأضحى المبارك واستمتعي بطعمها المميز مع أسرتك وضيوفك.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

يمكن تحضير تلك الوصفة بكل سهولة وكل ما تحتاجينه هو

قطعتان من الكوارع المقطع إلى قطع متوسطة من عند الجزار.

كمية من الملح والدقيق لغسل الكوارع

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الملح أو حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم أو بضع حبات من الحبهان السليمة.

حبتان من المستكة.

أربع ورقات من الورق اللورا.

عشر فصوص من الثوم كبيرة الحجم مهروسة.

بصلتان كبيرتان في الحجم مفرومة ناعم.

كوب كبيرمن عصير الطماطم.

خمسة أرغفة خبز بلدي.

ثلاثة أكواب من الأرز أبيض مسلوق.

سمن وزيت للتسوية.

قومي بغسل الكوارع بالماء أولاً ثم صفيها وأضيفي إليها مقدار كافي من الملح والدقيق. ادعكي الكوارع جيداً بالمكونين حتى يتم تنظيفها. اتركي الكوارع مغلفة بالخليط لربع ساعة. أحضري طنجرة كبيرة واملأيها بالماء ثم ضعيها على نار متوسطة. اغسلي الكوارع ثم أضيفيها للطنجرة. اتركي الماء حتى يغلي مع إزالة أي رواسب أو رغوة تتشكل لضمان نظافة الشوربة. أضيفي الملح والفلفل والورق اللوري والحبهان وكذلك البصل المفروم. غطي الكوارع واتركيها على نار هادئة حتى تنضج تماماً مع زيادة الماء كل فترة. قومي بشويح قطع الخبز في طاسة على النار مع القليل من الزيت والسمن. أضيفي الثوم المفروم والخل وقلبي ثم أضيفي عصير الطامطم. تبلي الخبز بالملح والفلفل والتوابل ثم ارفعيه من على النار بعد أن ينضج. ضعي الأرز المسلوق في طبق وفوقه الخبز بالصلصة والثوم وقوقه الكوارع.

خطوات تحضير فتة الكوارع بالثوم: