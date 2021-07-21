طريقة عمل الفراخ المشويه بخلطة المحلات السرية والطعم حكاية

طريقة عمل الفراخ المشوية هي من أشهر الأكلات التي تحتل الموائد العربية أو المصرية في جميع المناسبات تعشق الأمهات تحضيرها بالمنزل بإضافة النكهات التي تفضلها والشواء تحديدا لا يرتبط بإضافة نوع معين من التوابل والبهارات أو الصوصات هناك طرق كثيرة للشوي منها على الطريقة السورية، الهندية، المكسيكية، إذا كنتي تفضلين الشوي على الفحم فيجب أن تكون الفراخ مذبوحة طازجة وأن كنتي ترغبين شيها في الفرن فلا مانع أن كانت مجمدة.

طريقة عمل الفراخ المشويه

تختلف طريقة التحضير أيضا للشي على الفحم والشي داخل الفرن، الشي على الفحم نقوم بعمل فتحات في أجزاء الفرخة بأكملها حتي تم شيها جيداً من الداخل ولا يمكن حشوها بالداخل، ولكن الفراخ المشوية بالفرن من الممكن حشوها بالفريك أو الأرز. يقدم بجانبها السلطات المميزة.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

المكونات

فرخة فريش.

مكونات التتبيله

حبتان بصل كبيرة.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

حبتان طماطم.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

عصير ليمونه.

قشور ليمون.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات سبعة.

ملعقة صغيرة كمون.

علبه صغيرة زبادي.

ربع ملعقة جوز الطيب

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات مشويات

فحم مشتعل.

جيريل.

بصل أورمه.

فلفل رومي.

فلفل ملون.

طماطم.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

نضع ف الكبة البصل التوابل الزيت، الثوم المفروم.

نضربهم جيداً، حتى تتجانس جميع المكونات.

نصب التتبيلة في وعاء عميق، نقطع الفراخ حسب الرغبه، نتبلها من الداخل والخارج.

نضع الفراخ في الثلاجه لمده ليله كامله قبل الشواء.

في اليوم التالي، نشعل الفحم ونضع الصاجة، نرص قطع الفراخ.

نرص البصل بقشوره، جميع أنواع الفلفل الرومي والملون والطماطم.

نترك قطع الفراخ على الفحم ، مع التهوية المستمرة، نقلب قطع الفراخ والخضار.

نتركهم على الفحم حتى النضج التام، نفرد البقدونس على طبق كبير مسطح.

نرص قطع الفراخ، ننظف البصل من القشرة، نضعه في طبق مسطح أخر، بجانبه الفلفل الملون.

تقدم الفراخ ساخنه بجانبها الكبسة، سلطة الطحينة.

طريقة عمل الفراخ المشويه فى الفرن

المكونات

فرخه مقطعه حسب الرغبه.

بصله كبيرة مفرومة.

ملعقتان كبيرة صلصة معلبه.

ملعقة كاتشب كبيرة.

ملعقتان صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة مسطردة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي

نصف كيلو لسان عصفور.

ورق فويل.

ورق لوري.

طريقة التحضير