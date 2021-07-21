أسهل طريقة لتنظيف الكرشة وخطوات طبخها مثل المطاعم تماما

أفضل طريقة لتنظيف الكرشة، ها نحن على أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بذبح الكثير من الأضحيات تقرباً إلى المولى عز وجل على نحو ما قام به سيدنا إبراهيم، ويقومون بتوزيع جزء منها والجزء الآخر يكون لهم ومن أهم الأشياء التي توجد في أحشاء هي الأضحيات هي الكرشة، وسنقوم في هذا الموضوع بتوضيح أفضل طريقة لتنظيف الكرشة.

الكرشة هي أحد الأحشاء الرئيسية الموجودة داخل بطون الكثير من الحيوانات، وتعد الكرشة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأفراد، حيث يقومون بطهوها بالعديد من الطرق واستخدام وصفات مختلفة، ولكن تنظيف الكرشة هي أمر صعب بالنسبة للكثير من هؤلاء الأفراد لذا سنتطرق في هذا الموضوع لتقديم أفضل طريقة لتنظيف الكرشة.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة

كيف تُنظف الكرشة؟ ما هي أفضل طريقة لتنظيف الكرشة؟ ما هي الوصفات المستخدمة لتنظيف الكرشة؟ والكثير من الأسئلة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع والتي يتم ملاحظتها بكثرة في محركات البحث المختلفة، لذا أتينا إليكم بأفضل الطرق لتنظيف الكرشة تتمثل فيما يأتي: –

نقوم بوضع مقدار من الماء وتركة حتى يغلي ثم وضح الكرشة بداخلة لمدة دقائق قليلة.

قم بتقشير الكرشة بالسكين.

قم بنقع الكرشة في مخلوط الخل والليمون للتخلص من الروائح الموجودة بها.

نقوم بوضح مقدار ٢ لتر من الماء في إناء مضافاً إليها مقدار معلقتين من البيكنج بودر وتركه إلى أن يغلي.

نضع الكرشة في الخليط وتركها لمدة ربع ساعة على النار.

اخرج الكرشة وقم بقشطها وهي ساخنة.

يمكن استخدام الأسبرين أيضاً في تنظيف الكرشة بوضع قرصين اسبرين في مقدار مناسب من الماء المغلي ووضع الكرشة بهما لتغلي ثم نقوم بإخراجها وقشطها بسرعة.

كرشة نظيفة.

حمص.

عصير طماطم.

بصل.

فلفل حار.

ورق لورا.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

تنظيف الكرشة باستخدام الليمون والخلاستخدام البيكنج بودر لتنظيف الكرشةطريقة طبخ الكرشة

طريقة التحضير: