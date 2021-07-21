ما هو تفسير ظهور الكدمات الزرقاء بالجسم بدون سبب

ما سبب ظهور كدمات زرقاء بالجسم, ومتي يكون هناك قلق ولابد من زيارة الطبيب عند ظهور هذه الكدمات, قد يحدث لبعض من الناس ظهور بعض الخدمات الزرقاء بالجسم دون علمهم ما هو سبب ظهور هذه الكدمات حيث أنهم لم يتعرضون لأي حوادث أدت إلي ظهور هذه الكدمات فيبدأ القلق يتسرب لهم والخوف يتشعب بداخلهم لما ظهرت هذه الكدمات وما سببها في هذا التوقيت, ومتي يجب أن يقوم الشخص الذي ظهرت عندهم هذه الكدمات الزرقاء بزيارة الطبيب, كل هذه الأسئلة والتي تدور في أذهان الكثير من الناس سوف نقوم بعرض إجابتها عليكم في مقالنا هذا.ما هي الأسباب الشائعة لظهور الكدمات الزرقاء بالجسم والجلد
هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلي ظهور هذه الكدمات الزرقاء بالجسم والجلد, لذا يجب تجنب فعل هذه الأشياء إذا كنت تقوم بفعلها
- إذا قمت بتناول الكثير من الكحوليات.
- إذا أصيب الشخص بتليف الكبد فقد يسبب هذه الكدمات.
- هناك بعض الأدوية التي ظهور الكدمات الزرقاء مثل الضماد الحيوية ومضادات الاكتئاب.
- بعض المشاكل التي تظهر في الدم.
- الإصابة بمرض السرطان الدم قد يؤدي إلي الإصابة بكدمات زرقاء.
- العوامل الوراثية قد تؤدي إلي ظهور العلامات الزرقاء بالجسم والجلد, أي عند إصابة أحد من أفراد العائلة من قبل به.
- إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين بي 12 أو فتامين سي.
- إذا كان الشخص كبير في السن فقد يؤدي أيضاً إلي حدوث العلامات الزرقاء هذه.
يتسأل الكثير ممن يتعرضون للإصابة بهذه الإصابة متي يجب عليا الذهاب إلي الطبيب أو المشفي, فيوجد بعض الحالات والأوقات التي تستلزم زيارة الطبيب أو اقرب مشفي, فإذا صادف انك تعاني من أحد الأعراض التالية لابد من القيام بزيارة الطبيب.
- إذا بدا الشخص يحصل له إغماءات أو دوخه ودرجة استيعابه أصبحت قليلة.
- إيحاد صعوبة في التنفس.
- بدا حدوث قئ مصاحب له دم.
- وجود دم أثناء قيام الشخص بالبراز.
- إذا حدث تغيير للون الجلد والعينين وأصبحا بلون الأصفر.
- إذا تغييرا المنطقة المصابة وأصبحت غير واضحة المعالم.
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ما سبب ظهور كدمات زرقاء بالجسم, ومتي يكون هناك قلق ولابد من زيارة الطبيب عند ظهور هذه الكدمات, قد يحدث لبعض من الناس ظهور بعض الخدمات الزرقاء بالجسم دون علمهم ما هو سبب ظهور هذه الكدمات حيث أنهم لم يتعرضون لأي حوادث أدت إلي ظهور هذه الكدمات فيبدأ القلق يتسرب لهم والخوف يتشعب بداخلهم لما ظهرت هذه الكدمات وما سببها في هذا التوقيت, ومتي يجب أن يقوم الشخص الذي ظهرت عندهم هذه الكدمات الزرقاء بزيارة الطبيب, كل هذه الأسئلة والتي تدور في أذهان الكثير من الناس سوف نقوم بعرض إجابتها عليكم في مقالنا هذا.ما هي الأسباب الشائعة لظهور الكدمات الزرقاء بالجسم والجلد
هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلي ظهور هذه الكدمات الزرقاء بالجسم والجلد, لذا يجب تجنب فعل هذه الأشياء إذا كنت تقوم بفعلها
- إذا قمت بتناول الكثير من الكحوليات.
- إذا أصيب الشخص بتليف الكبد فقد يسبب هذه الكدمات.
- هناك بعض الأدوية التي ظهور الكدمات الزرقاء مثل الضماد الحيوية ومضادات الاكتئاب.
- بعض المشاكل التي تظهر في الدم.
- الإصابة بمرض السرطان الدم قد يؤدي إلي الإصابة بكدمات زرقاء.
- العوامل الوراثية قد تؤدي إلي ظهور العلامات الزرقاء بالجسم والجلد, أي عند إصابة أحد من أفراد العائلة من قبل به.
- إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين بي 12 أو فتامين سي.
- إذا كان الشخص كبير في السن فقد يؤدي أيضاً إلي حدوث العلامات الزرقاء هذه.
يتسأل الكثير ممن يتعرضون للإصابة بهذه الإصابة متي يجب عليا الذهاب إلي الطبيب أو المشفي, فيوجد بعض الحالات والأوقات التي تستلزم زيارة الطبيب أو اقرب مشفي, فإذا صادف انك تعاني من أحد الأعراض التالية لابد من القيام بزيارة الطبيب.
- إذا بدا الشخص يحصل له إغماءات أو دوخه ودرجة استيعابه أصبحت قليلة.
- إيحاد صعوبة في التنفس.
- بدا حدوث قئ مصاحب له دم.
- وجود دم أثناء قيام الشخص بالبراز.
- إذا حدث تغيير للون الجلد والعينين وأصبحا بلون الأصفر.
- إذا تغييرا المنطقة المصابة وأصبحت غير واضحة المعالم.
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