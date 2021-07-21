الكيك الاسفنجي الهش بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي جداً للفطار

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الكيك الاسفنجي الهش ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، كما أنه خفيف على المعدة، ويقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، كما يقدم هذا النوع من الكيك في المناسبات والأعياد، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الزبادي الاسفنجية، وكيكة السبع ملاعق الاسفنجية، وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكيك الاسفنجي الهش بألذ الوصفات.مكونات الكيك الاسفنجي الهش
يتكون الكيك الاسفنجي الهش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 250 جم سكر.
- 150 جم زيت نباتي.
- 180 مل حليب.
- 80 جم نشا.
- 300 جم دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكيك الاسفنجي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والسكر، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين تقريباً حتى يفتح لون الخليط ويثقل القوام.
- ثم نضيف الزيت النباتي والحليب ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.
- ثم ننخل على الوعاء الدقيق والنشا والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نحضر قالب كيك سهل الفك مقاس 24 سم، ثم ندهنه بالزبدة أو الزيت، ثم نوزع خليط الكيك داخل القالب.
- ثم نخبط القالب عدة مرات ليتساوى خليط الكيك.
- ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج القالب من الفرن بعد استواء الكيكة، ثم نتركها تبرد لمدة ربع ساعة.
- ثم نفك القالب من الكيكة، ثم نقطعها بالسكينة ونقدمها في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
الكيك الاسفنجي الهش ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، كما أنه خفيف على المعدة، ويقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، كما يقدم هذا النوع من الكيك في المناسبات والأعياد، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الزبادي الاسفنجية، وكيكة السبع ملاعق الاسفنجية، وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكيك الاسفنجي الهش بألذ الوصفات.مكونات الكيك الاسفنجي الهش
يتكون الكيك الاسفنجي الهش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 250 جم سكر.
- 150 جم زيت نباتي.
- 180 مل حليب.
- 80 جم نشا.
- 300 جم دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكيك الاسفنجي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والسكر، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين تقريباً حتى يفتح لون الخليط ويثقل القوام.
- ثم نضيف الزيت النباتي والحليب ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.
- ثم ننخل على الوعاء الدقيق والنشا والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نحضر قالب كيك سهل الفك مقاس 24 سم، ثم ندهنه بالزبدة أو الزيت، ثم نوزع خليط الكيك داخل القالب.
- ثم نخبط القالب عدة مرات ليتساوى خليط الكيك.
- ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج القالب من الفرن بعد استواء الكيكة، ثم نتركها تبرد لمدة ربع ساعة.
- ثم نفك القالب من الكيكة، ثم نقطعها بالسكينة ونقدمها في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
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