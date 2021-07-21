السمبوسة المقرمشة باللحمة الضاني ، من الأطباق المميزة في عيد الأضحى المبارك، وتشتهر بها الموائد العربية، وهى على شكل مثلثات، أو أصابع صغيرة الحجم، ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة، لتحضير وجبة عشاء خفيفة وللذيذة الطعم، وهى تحتوي على بعض المكونات التي تعطي لها طعم جميل ومذاق طيب، ويمكن حشوها بالجبنة أو الخضار، ويمكن عملها كطبق حلويات لذيذ الطعم، وهى وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العديد من السعرات الحرارية اللازمة لجسم الأنسان، وسوف نتعرف على طريقة عمل السمبوسة المقرمشة باللحمة الضانى مثل المطاعم من خلال موقع ثقفني، بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات السمبوسة المقرمشة باللحمة الضاني

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل سمبوسة بطريقة صحيحة بالمنزل وهى كما يلي:-

بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة كبيرة من الزيت. طبق صغير من اللحمة الضاني المفرومة. ملعقة صغيرة من الملح. رشة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من جوزة الطيب. طبق صغير من الفلفل الأخضر المفروم. ثلاث أكواب من الدقيق. ربع كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من السكر. علبة من الجلاش الجاهز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل السمبوسة المقرمشة باللحمة الضاني وطعم لذيذ مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت، والبصل ونقوم بتشويحهم جيداً حتى يذبل البصل.

ثم نضيف اللحمة والفلفل الأخضر، والبهارات، والفلفل الأسود، والملح ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تنضج اللحمة تماماً.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم نحضر ورق الجلاش ونقوم بتقطيعه شرائح متوسطة الحجم.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الحشو في المنتصف، ونقوم بلفها على شكل مثلثات متوسطة الحجم.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن جيداً.

ثم نضع قطع السمبوسة في الزيت حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون، ثم نخرجه من الزيت ونضعها على طبق مفروش بمنديل المطبخ حتى يتشرب الزيت منها تماماً.

نقوم بوضع السمبوسة في طبق التقديم ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل السمبوسة باللحمة الضاني بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة لعمل طبق شهي ولذيذ وهى كما يلي:-