طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي في عيد الأضحى في المنزل

يكثر اللحم في عيد الأضحى ويعتبر تحضيره بشكل يومي خلال أيام العيد بسبب كثرة الأضحية، ونستمر في تحضير اللحم على مدار الأيام مما يجعل الأشخاص تشعر بالملل من تناول اللحوم، لذلك يتسائل الأشخاص عن طرق تحضير جديدة التي تنتشر في المطاعم مثل اللحوم المشوية بدلاً من طريقة التحضير التقليدية المعهودة لتجديد شهية الأطفال والكبار والإقبال على الأكل، حيث تتمتع اللحوم المشوية بتتبيلة رائعة يتم تحضيرها من التوابل الشهيرة مما يجعلها أكثر لذة، ويمكن تحضير أكثر من وجبة من اللحوم للتنوع مثل الستيك وهي عبارة عن شرائح رقيقة من اللحوم ويتم تتبيلها وهي أكثر أصناف اللحوم في المطاعم، والكفتة والكباب وغيرهم وللتعرف على طريقة تحضير اللحم المشوي والتتبيلة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير اللحم المشوي طريقة تحضير اللحم المشوي المكونات: كيلو جرام من اللحم المقطع إلي مكعبات صغيرة.

خمس وحدات من ثمرة الطماطم.

خمس وحدات من ثمرة البصل.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الصلصة الحمراء.

ملعقة من الملح.

ملعقة من التوابل.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة قرفة.

شطة حسب الرغبة. طريقة تحضير اللحم المشوي: نبدأ بتجهيز الخضراوات ونقوم بتقطيع البصل إلي نصفين لكل بصلة، ثم تقطيع اللحم إلي مكعبات إذا لم يتم تقطيعها ونقوم بوضعها على البصل. إضافة باقي المكونات التي سبق ذكرها والتوابل والصلصة وزيت الزيتون ما عدا ثمرة الطماطم، تقليب جميع المكونات معاً حتى تتجانس وتصل التوابل إلي جميع قطع اللحوم. وضع غطاء على الوعاء الخاص باللحم ونضعه بالثلاجة حتى تأخذ اللحم مذاق التتبيلة لمدة ثلاث ساعات مثلاً، مع العلم بأن كلما بقيت اللحمة وقت أطول في التتبيلة أصبحت ذو مذاق رائع لذلك يمكن تركها لمدة ليلة واحده حتى تأخذ الطعم. نحضر أسياخ الخاصة بالشواء ونقوم بوضع اللحم والبصل والطماطم بعناية ونستمر بذلك حتى إنتهاء الكمية. تسخين شواية الفحم ثم وضع أسياخ اللحم على الشواية وتقليبهم من وقت لآخر حتى تنضج جيداً. تقديم اللحم المشوي في طبق للتقديم بجانب الخضراوات والسلطات والأرز والأصناف الأخري حسب الرغبة. طريقة تحضير اللحم المشوي: الوسوم

يكثر اللحم في عيد الأضحى ويعتبر تحضيره بشكل يومي خلال أيام العيد بسبب كثرة الأضحية، ونستمر في تحضير اللحم على مدار الأيام مما يجعل الأشخاص تشعر بالملل من تناول اللحوم، لذلك يتسائل الأشخاص عن طرق تحضير جديدة التي تنتشر في المطاعم مثل اللحوم المشوية بدلاً من طريقة التحضير التقليدية المعهودة لتجديد شهية الأطفال والكبار والإقبال على الأكل، حيث تتمتع اللحوم المشوية بتتبيلة رائعة يتم تحضيرها من التوابل الشهيرة مما يجعلها أكثر لذة، ويمكن تحضير أكثر من وجبة من اللحوم للتنوع مثل الستيك وهي عبارة عن شرائح رقيقة من اللحوم ويتم تتبيلها وهي أكثر أصناف اللحوم في المطاعم، والكفتة والكباب وغيرهم وللتعرف على طريقة تحضير اللحم المشوي والتتبيلة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير اللحم المشوي طريقة تحضير اللحم المشوي المكونات: كيلو جرام من اللحم المقطع إلي مكعبات صغيرة.

خمس وحدات من ثمرة الطماطم.

خمس وحدات من ثمرة البصل.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الصلصة الحمراء.

ملعقة من الملح.

ملعقة من التوابل.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة قرفة.

شطة حسب الرغبة. طريقة تحضير اللحم المشوي: نبدأ بتجهيز الخضراوات ونقوم بتقطيع البصل إلي نصفين لكل بصلة، ثم تقطيع اللحم إلي مكعبات إذا لم يتم تقطيعها ونقوم بوضعها على البصل. إضافة باقي المكونات التي سبق ذكرها والتوابل والصلصة وزيت الزيتون ما عدا ثمرة الطماطم، تقليب جميع المكونات معاً حتى تتجانس وتصل التوابل إلي جميع قطع اللحوم. وضع غطاء على الوعاء الخاص باللحم ونضعه بالثلاجة حتى تأخذ اللحم مذاق التتبيلة لمدة ثلاث ساعات مثلاً، مع العلم بأن كلما بقيت اللحمة وقت أطول في التتبيلة أصبحت ذو مذاق رائع لذلك يمكن تركها لمدة ليلة واحده حتى تأخذ الطعم. نحضر أسياخ الخاصة بالشواء ونقوم بوضع اللحم والبصل والطماطم بعناية ونستمر بذلك حتى إنتهاء الكمية. تسخين شواية الفحم ثم وضع أسياخ اللحم على الشواية وتقليبهم من وقت لآخر حتى تنضج جيداً. تقديم اللحم المشوي في طبق للتقديم بجانب الخضراوات والسلطات والأرز والأصناف الأخري حسب الرغبة. طريقة تحضير اللحم المشوي:

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