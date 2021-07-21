صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي طبيعيًا بدون حناء في المنزل بخطوات سهلة

صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي ، من الأفكار الجريئة التي تراود الفتيات والسيدات عمومًا، فاللون الأحمر من الألوان الجريئة للغاية للشعر، وتنم عن شخصية قوية إذ تصبُ إليه، كل الفتيات أو السيدات اللاتي يتمتعن بشخصيات جريئة وقوية. ولكن ما يمكن أن يدفع الكثيرات للتراجع عن هذا القرار، وهو صبغ الشعر باللون الاحمر، هو الخوف من تبعات هذا القرار نفسه، حيث تؤثر المواد الصبغية على الشعر، وتتسبب في جفافه وتلفه بشكل كبير، ولهذا السبب أيضًا تفضل الكثيرات، صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعيًا بدون حناء في المنزل.

يمكنك ضبغ الشعر باللون الأحمر، في المنزل طبيعيًا بدون حناء، أو حتى باستخدام الحناء بدون الصبغات الجاهزة، لحفاظ على ترطيب الشعر أو حمايته من التلف، بسبب المواد الكيميائية الضارة، التي تصاحب الصبغة الجاهزة. إلا أن كل تلك الأمور يمكن التغلب عليها، وذلك على سبيل المثال، من خلال استخدام وصفة ترطيب الشعر بعد الصبغة، واختيار صبغة الشعر باللون الأحمر، بأي درجة من درجات اللون الأحمر كما ترغبين مثل؛ صبغات الشعر الأحمر العنابي، أو لون شعر احمر ياقوتي، أو صبغ شعر احمر رماني، أو صبغة شعر احمر كرزي. وتتوفر تلك الألوان باستخدام خليط من أوراق الكركدية مع الخبيزة، واغليهما معًا مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون لضمان الترطيب، ثم ضعي الخليط فوق شعرك، واتركيه ساعة أو أكثر على شعرك، ثم اشطفيه واحرصي على تكرار التجربة، لثلاث مرات متتالية خلال الأسبوع، حتى تحصلين على اللون المناسب لك.

صبغ الشعر باللون الأحمر يناسب صاحبات البشرة، أو تون البشرة بين الدافئة والباردة، وهو الأمر الذي شرحناه، أثناء شرح صبغات الشعر للبشرة القمحية، وأبرز الألوان وأهمها لكل بشرة. ومن أجل صبغ شعرك في المنزل، بصبغة شعر أحمر اللون، أحضري فقط الأدوات ثم ابدئي بدلا من الذهاب إلى أماكن التجميل. والأدوات التي سوف تحتاجينها كما يلي:

صبغة شعر لون أحمر جاهزة، خالية من الأمونيا.

زجاجة أكسجين.

فرشاة الصبغة.

فازلين طبي.