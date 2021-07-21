طريقة عمل السويسرول السريع تحلية لذيذة الطعم وسهلة التحضير في المنزل، إليكي سيدتي أسهل طريقة لعمل سويسرول التحلية الباردة اللذيذة بدون فرن. يتم تحضير السويسرول بسهولة في دقائق معدودة ويعتبر من ألذ وصفات الحلوى الباردة، وهو من الحلوى الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار وتقدم في أرقى المطاعم. أصبح الآن يمكنك تحضير السويسرول بمكونات بسيطة وغير مكلفة متواجد معظمها في مطبخك بكل تأكيد.

أسهل طريقة لعمل السويسرول السريع

مقادير تحضير السويسرول تحتوي على 250 جرام من البسكويت السادة المفضل لديكم لعمل طبقة البسكويت الداكنة، 100 جرام أي نوع تفضلونه من المكسرات عين جمل أو لوز أو فول سوداني، 100 جرام من الشيكولاتة الداكنة، نصف كوب بمقدار 50 جرام من السكر البودرة، كوب بمقدار 240 جرام من الحليب الدافئ، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. لتحضير الطبقة الداكنة من السويسرول يتم تحضير مقدار البسكويت والمكسرات ويتم طحن كلا منهم في المطحنة الكهربائية ليتم استخراج بودرة ناعمة.

يتم تحضير وعاء مناسب ويضاف إليه مطحون البسكويت، مطحون المكسرات، وأيضاً يضاف إليه مقدار السكر البودرة ثم يتم تقليب المكونات ومزجها جيداً ثم يتم إضافة مقدار الحليب الدافئ إلى المكونات ثم يتم التقليب، يُضاف بعد ذلك مقدار الفانيليا السائلة ويتم اذابة الشيكولاتة ثم يتم إضافتها إلى المكونات بعد أن يتم اذابتها وتقليبها جيداً، بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً حتى يتم الحصول على قوام متجانس كقوام الكوكيز.

بعد ذلك يتم تجميع العجين ويوضع بين ورقتين من الزبدة ثم يتم الضغط بلطف بإستخدام الأداة التي تستخدم لفرد العجين حتى يتم الحصول على سُمك رفيع جداً من العجين، يكون العجين بعد فرده على شكل مستطيل ويتم إزالة الأطراف الزائدة بعد ذلك ليكون الشكل مرتب ومتساوي. قومي بتحضير مقادير الحشوة وهي عبارة عن نصف كوب بمقدار 50 جرام من السكر البودرة، ثلثان كوب بمقدار 150 جرام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة، 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل، القليل من الفانيليا السائلة كوب بمقدار 100 جرام من جوز الهند.

طريقة تحضير حشوة السويسرول

يتم تحضير وعاء مناسب ثم يتم إضافة جميع المكونات من سكر بودرة، زبدة، حليب، فانيليا ثم يتم الخلط بإستخدام المضرب الكهربائي ثم يتم إضافة مقدار جوز الهند ويتم التقليب جيداً. في الخطوة الأخيرة لتحضير السويسرول يتم إزالة ورقة الزبدة الأولى ثم يتم وضع الحشوة مع توزيعها وفردها جيداً، بعد ذلك يتم لف العجين بالحشو بلطف على شكل أسطوانة بإستخدام ورقة الزبدة الأخرى ثم توضع في الثلاجة حتى تتماسك، بعد ذلك يتم تقطيعها ثم تُقدم كتحلية باردة بطعم لذيذ.