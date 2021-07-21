طريقة عمل المكرونة النجرسكو أحلي من الجاهزة

طريقة عمل المكرونة النجرسكو من الطرق الأكثر بحثا علي الأنترنت، لأن المكرونة من الأطباق الأكثر عشقا لدي عدد كبير من الكبار والصغار، فهذا الطبق مميز وله مذاق مميز جدا حيث ترجع أصوله إلي إيطاليا، فهذه الوجبة متكاملة العناصر الغذائية حيث تحتوي علي البروتين الوجود في الدجاج، والكربوهيدرات الموجودة في المكرونة والكالسيوم الموجود في اللبن وعدد من الفيتامينات الموجودة في الخضروات المضافة إليها. طريقة عمل المكرونة النجرسكو

المكونات نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

عدد 2 قطعة من صدر الفراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

نحضر عدد 1بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

عدد 2 فلفل واحد رومي والأخر فلفل ألوان مقطع شرائح.

شرائح زيتون أخضر.

مشروم مقطع شرائح.

125 جرام جبن شيدر.

125 جرام جبن موتزريلا.

125 جرام جبن رومي.

ملح.

فلفل أسود.

كيلو لبن.

بصل بودر وثوم بودر.

عدد 3 ملاعق كبيرة دقيق.

1 معلقة زيت كبيرة. المكونات طريقة تحضيرالمكرونة النجرسكو نأتي بإناء متوسط نضع به معلقتين من الزيت مع تسخينهم جيدا ثم نضع عليهم الدجاج مع التقليب ثم نضع الملح والفلفل ثم البصل والفلفل الألوان والمشروم مع التقيب المستمر وفي النهاية نضع الزيتون ونترك الدجاح تبرد.

من جانب أخر نأتي بحلة ونضع بها ماء وملح بسيط وزيت ونقوم بغلي المياه ثم نضع بها المكرونة حتي تنسلق ويتم تصفيتها.

لتحضير البشاميل نأتي بإناء عميق ونضع بع معلقتين من الزيت ونضع الدقيق مع التقليب حتي يصبح لونه ذهبي ونضع عليهم اللبن مع التقليب ثم نضع الجبن الشيدر والرومي علي الخليط والفلفل الأسود والملح وفور تماسك الخليط نرفعه من علي النار.

نأتي بصنية كبيرة نضع بها طبقة من البشاميل ثم طبقة من المكرونة المضاف إليها البشاميل ثم طبقة الدجاج ثم طبقة من المكرونة ثم طبقة أخري من البشاميل ثم نضع الجبن الموتزريلا علي السطح ونضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نص ساعة حتي يحمر وجهها وتقدم ساخنة وبألف هنا.

يمكنك عمل بجانبها سلطة خضراء كنوع من أنواع المقبلات ويمكنك وضع أيضا الكاتشب وبعض الخضروات المخللة كنوع من أنواع المقبلات ويمكنكم طلب أي وصفة تريدون معرفتها في التعليقات. طريقة تحضيرالمكرونة النجرسكو الوسوم

طريقة عمل المكرونة النجرسكو من الطرق الأكثر بحثا علي الأنترنت، لأن المكرونة من الأطباق الأكثر عشقا لدي عدد كبير من الكبار والصغار، فهذا الطبق مميز وله مذاق مميز جدا حيث ترجع أصوله إلي إيطاليا، فهذه الوجبة متكاملة العناصر الغذائية حيث تحتوي علي البروتين الوجود في الدجاج، والكربوهيدرات الموجودة في المكرونة والكالسيوم الموجود في اللبن وعدد من الفيتامينات الموجودة في الخضروات المضافة إليها. طريقة عمل المكرونة النجرسكو

المكونات نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

عدد 2 قطعة من صدر الفراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

نحضر عدد 1بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

عدد 2 فلفل واحد رومي والأخر فلفل ألوان مقطع شرائح.

شرائح زيتون أخضر.

مشروم مقطع شرائح.

125 جرام جبن شيدر.

125 جرام جبن موتزريلا.

125 جرام جبن رومي.

ملح.

فلفل أسود.

كيلو لبن.

بصل بودر وثوم بودر.

عدد 3 ملاعق كبيرة دقيق.

1 معلقة زيت كبيرة. المكونات طريقة تحضيرالمكرونة النجرسكو نأتي بإناء متوسط نضع به معلقتين من الزيت مع تسخينهم جيدا ثم نضع عليهم الدجاج مع التقليب ثم نضع الملح والفلفل ثم البصل والفلفل الألوان والمشروم مع التقيب المستمر وفي النهاية نضع الزيتون ونترك الدجاح تبرد.

من جانب أخر نأتي بحلة ونضع بها ماء وملح بسيط وزيت ونقوم بغلي المياه ثم نضع بها المكرونة حتي تنسلق ويتم تصفيتها.

لتحضير البشاميل نأتي بإناء عميق ونضع بع معلقتين من الزيت ونضع الدقيق مع التقليب حتي يصبح لونه ذهبي ونضع عليهم اللبن مع التقليب ثم نضع الجبن الشيدر والرومي علي الخليط والفلفل الأسود والملح وفور تماسك الخليط نرفعه من علي النار.

نأتي بصنية كبيرة نضع بها طبقة من البشاميل ثم طبقة من المكرونة المضاف إليها البشاميل ثم طبقة الدجاج ثم طبقة من المكرونة ثم طبقة أخري من البشاميل ثم نضع الجبن الموتزريلا علي السطح ونضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نص ساعة حتي يحمر وجهها وتقدم ساخنة وبألف هنا.

يمكنك عمل بجانبها سلطة خضراء كنوع من أنواع المقبلات ويمكنك وضع أيضا الكاتشب وبعض الخضروات المخللة كنوع من أنواع المقبلات ويمكنكم طلب أي وصفة تريدون معرفتها في التعليقات. طريقة تحضيرالمكرونة النجرسكو

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