إزالة صدأ وجير وتكلسات الحنفيات نهائياً بمكون متواجد في منزلك لا يخطر على بالك، قولي وداعاً لمشكلات الصدأ وتكون الجير والتكلسات على الحنفيات والدش، فسوف نقدم لك وصفة فعالة بدون مجهود لحل تلك المشكلة بل والحصول على لمعان حقيقي للحنفيات. حيث يتراكم الماء دائماً على حنفيات وخلاطات غرفتي الحمام والمطبخ، ويتسبب تراكم الماء على الإستانلس أو النيكل لفترة طويلة في ظهور جير ويتحول إلى صدأ، وبعد تجارب عدة للسيدات في تنظيف الحنفيات من الجير والصدأ، نقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة للتخلص من صدأ وجير وتكلسات الحنفيات نهائياً بمكون لا يخطر على بالك.

إزالة صدأ وجير وتكلسات الحنفيات نهائياً

يوجد مكونات في منزلك لها نتائج سحرية في حل مشكلة السيدات المستعصية في التنظيف، وخاصة تنظيف الحنفيات من الصدأ والجير والتكلسات التي تظهر بمرور الوقت. وأول مكون هو الكوكاكولا حيث لا يعلم الكثيرين أن الكوكاكولا رائعة في التخلص من الصدأ، ذلك بالإضافة إلى كونها أحد المشروبات الغازية المميزة، ولكنها تحتاج إلى وقت للتخلص من الصدأ لذا يتم إضافة مكون أخر عليها، يعمل بشكل رائع على إزالة الصدأ على الفور بدون مجهود تماماً.

لكي تتمكني من التخلص نهائياً من الصدأ والجير المتراكم على خلاطات الحنفيات والدش، يتم إستخدام المناديل الورقية المتواجدة في المطبخ، ثم إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم أو البيكنج صودا مع القليل من الكوكاكولا داخل المنديل. سوف نلاحظ حدوث فوران على الفور، يتم لف المنديل حول الحنفية ويتم تكرار العملية ووضعه على كافة الأجزاء المتضررة في الحنفية، سواء كان بالجير أو التكلسات أو الصدأ، ويتم تكرار العملية حتى تُحاط الحنفية بالكامل بالمناديل الورقية، وداخلها بيكربونات الصوديوم والكوكا كولا.

تنظيف وتلميع خلاطات الحنفيات

بعد أن تُحاط الحنفية بالكامل بالمناديل الورقية وداخلها خليط بيكربونات الصوديوم والكوكا كولا، يتم إضافة القليل من الكوكاكولا مرة أُخرى فوق المناديل المُحاطة بالحنفية، وذلك للتأكد من وصول الكوكاكولا إلى كل منطقة مُتضررة، ثم تُترك المناديل هكذا لمدة يوم كامل حتى يتم إزالة الصدأ بسهولة بدون مجهود على الإطلاق. فور إزالتها تلاحظين تحول الحنفية إلى أخرى جديدة تماماً، وللتخلص من أي شوائب متبقية يتم إستخدام ليفة خاصة بتنظيف الأواني، مع إضافة القليل من بيكربونات الصوديوم و سائل مُنظف الأواني لإزالة الشوائب وبقايا الصدأ المتبقية حول الحنفيات.