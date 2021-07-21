يعيش المسلمون في كل أنحاء العالم أيام عيد الأضحى المبارك ومع تلك الأيام المباركة تزداد وصفات اللحمة وتبدع كل سيدة في تقديم طرق مختلفة لإعداد اللحمة ومن تلك الوصفات وصفة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والتي تعد من الأكلات المعروفة والمنتشرة في مصر ويزداد تقديمها في المناسبات وخاصة في الأعياد ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في الفرن بكل الأسرار وبخطوات بسيطة جداً.

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في الفرن

هناك طرق مختلفة يتم إعداد صينية الرقاق باللحمة المفرومة بها فمنهم من يقوم بعملها في الفرن لتصبح ذات وجه محمر ومقرمش وشهي وهناك من يفضل تسويته على البوتاجاز من خلال وضعها على نار هادئة وتحريك الصينية في كل اتجاه وبعد التأكد من نضجها من الأسفل يتم قلب وجه الصينية للأسفل وتسويته حيث إن من يقوم بتسويتها على الفرن يحب أن يكون الرقاق طري وليس مقرمش.

لفه من الرقاق.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

شوربة (مرق) لحمة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

رشة جوزة الطيب.

فص مستكة.

فلفل أسود.

ملح.

سمن.

في طاسة على النار نضع بها ملعقة كبيرة من السمن ونضع فص المستكة ونقلب تقليبه بسيطة ثم نضع حبة البصل المفروم ونقلب حتي يأخذ البصل لون ذهبي خفيف ونضع الثوم المفروم ونقلب مع البصل ثم نضع اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل والثوم قليلاً ثم نقوم بوضع البهارات ونقلب ونترك اللحمة حتي تنضج.

نحضر أربعة من الرقاق ونقوم بوضع القليل من المرق عليهم ثم في صينية الفرن نقوم بدهنها جيداً بالسمن ونضع أول طبقة من الرقاق المبللة بالشربة وندهنها بالسمن ثم نضع فوقها الأخري وندهنها وهكذا حتى يتم وضع أربع طبقات من الرقاق.

بعد ذلك نقوم بوضع عصاج اللحمة المفرومة ونفرده جيداً على وجه الصينية ونقوم بإحضار أربعة من الرقاق وبنبلهم بالمرق ونقوم بوضع أول طبقة فوق اللحمة المفرومة وندهنها بالسمن والطبقة الثانية وهكذا حتى تنتهي الكمية ويتم دهن وجه الصينية بالسمن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يتحمر الوجه ثم نخرجها وتقدم ساخنة.

المكوناتطريقة التحضير