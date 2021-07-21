افضل طريقة لعمل الممبار بالأرز بخلطة سرية مثل المطاعم

افضل طريقة لعمل الممبار بالأرز التي تتقنه الكثير من النساء في البلاد العربية المختلفة وتختلف أسماء الممبار من بلد إلى بلد ويتم تطبخه في اغلب الأوقات في الأعياد أو العقيقة، ويتم طهي المممبار بجانب الكثير من أنواع اللحم أو الكوارع أو الفشة والكرشة وغيرها خاصة في عيد الأضحى ويتم حشو بالأرز بالخلطة أو الفريك مع أضافه البهارات المشكلة عند السلق، ويحتوى الممبار على البروتين الحيواني الذي يمد الجسم بالطاقة لذلك يفضله الكثير لطعمة المحبب للكبار والصغار ويتم تحميره في الزيت أو في صنية في الفرن.



افضل طريقة لعمل الممبار بالأرز

مقادير الممبار بالأرز

كيلو أزر كيلو ممبار حزمة شبت مفرومة ربع كوب كزبرة مفرومة كوب بقدونس مفرومة 2 حبة كبيرة بصل مفروم ناعم كوب عصير طماطم ملعقة كبيرة ملح 1 ملعقة فلفل أسود 3ملعقة كبيرة صلصة طماطم معلقة كمون ومعلقة قرفة جوزة الطيب وشطة نعناع مجفف و4 فص ثوم مهروس زيت للقلى بصلة مقطعه جزر وورق لورا 6 فصوص حبهان ومستكة.

طريقة تحضير ممبار الأرز

نقوم بتحير خلطة الأرز نحضر وعاء كبير وعلى نار متوسطة ونضع الزيت والبصل ونقلبهم حتى يذبل البصل ثن نضيف الثوم، ونقلبه لمدة دقيقة ثم نضيف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ونقلب مرة أخرى ويتم وضع الملح والفلفل الأسود والقرفة والكمون والشطة وجوزة الطيب والنعناع، ونقلبه جيداً حتى يبدأ في الغليان، ثم نرفعه من على النار ونضيف الشبت والبقدونس والكزبرة والأرز ونقلب حتى تختلط المكونات ونتركها جانباً لتهدأ ونقطع الممبار بعد نقعه بالملح والدقيق إلى قطع متساوية ثم نحشي الممبار بالخليط ولكن دون أن يمتلئ حتى لا يفتح أثناء السلق ونحضر وعاء كبير وعلى نار مرتفعة نضع الماء ونضع فيه البصل والكرفس والجزر والكرات والحبهان وورق اللورا والمستكة حتى يغلي نسلق الممبار في الماء لمدة 30 دقيقة حتى ينضج ثم نرفعه في مصفاه جانباً وفي مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن ثم نقلي الممبار في الزيت ونقلبه على الجانبين حتى يحمر ويصبح ذهبي ويضع في طبق التقديم يقدم ساخن.