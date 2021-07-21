حماية وعلاج البشرة من حروق الشمس والنمش والتصبغات

تعتبر أشعة الشمس الحارقة هي أكبر أعداء البشرة عموما والبشرة الدهنية والحساسة خصوصا ويعتبر الحصول علي بشرة خالية من النمش والتصبغات والبقع الداكنة حلم كل فتي وفتاة ولكن الفتيات أكثر حيث من المعهود أن الفتاة أكثر اهتماما بالبشرة من الشباب وهنا نستعرض بعض الأقنعة التي تستخدم للقضاء علي حروق الشمس والكلف والنمش بمكونات بسيطة متوافرة في كل منزل.

تغيير الهرمونات الناتجة عن الاضطرابات خلال فترة الحمل .

تناول حبوب منع الحمل بسبب الهرمونات التي بها

استعمال زيوت غير أصلية أو مغشوشة للبشرة .

استعمال مستحضرات تجميل مغشوشة أو غير صالحة .

سوء التغذية وقلة شرب الماء.

أسباب ظهور النمش والبقع الداكنةأنواع الكلف الذي يصيب البشرة

يوجد نوعان من الكلف الذي يصيب البشرة وهما الكلف السطحي والكلف العميق وقد يلجأ البعض إلى استعمال الليزر للقضاء علي الكلف العميق.

الإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر .

استخدام واقي الشمس صيفا وشتاءا ويجب أن يجدد الواقي كل ساعتين .

الإكثار من تناول الفاكهة .

الحرص على تناول اللحوم والأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12.

كيفية الوقاية من الكلف والتصبغاتأقنعة للبشرة للقضاء علي حروق الشمس والتصبغات

نقدم مجموعة من الأقنعة الطبيعية رخيصة الثمن تساعد في القضاء على حروق الشمس والكلف والتصبغات والبقع الداكنة