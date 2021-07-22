بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية أسرار العجينة القطنية للفطائر والبيتزا بأنواعها

بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية ، أشهر أنواع البيتزا مع عجينة البيتزا القطنية، المعروفة بأنها عجينة بيتزا هشة وطرية، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات والمقادير، سوى حشو البيتزا مثل المطاعم، حسب رغبتك ورغبة أفراد أسرتك، وذلك من خلال شرح أسرار العجينة القطنية، فهي مثل بعض المأكولات التي نتذوقها كثيرًا خارج المنزل، وتكون ذات مذاق رائع، مقارنة بما يتم إعداده منزليًا، ولكن سر نجاح العجينة القطنية بالزبادي، أو طريقة العجينة الذهبية للمعجنات، تكمن في مقاديرها ومكوناتها، وهي ليست مقتصرة على تحضير البيتزا فقط، ولكن تعد العجينة الذهبية افضل عجينة للفطائر والبيتزا بانواعها.

عجينة بيتزا العشر دقائق، أو العجينة القطنية أو عجينة البيتزا الذهبية، كلها أسماء لعجينة البيتزا الهشة، أو العجينة القطنية منال العالم، والتي قدمت الشيف منال العالم، باستخدامها العديد من الوصفات الشهيرة مثل؛ طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة وبدون الزبدة، وطريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، لأنها قريبة للغاية من طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية منال العالم، وهذا هو أول سر نجاح العجينة القطنية، فقط جربي العجينة الذهبية رهيبه، ولا تترددي في صنع أشهى المعجنات، والفطائر بل والكرواسون بها

ثلاث كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب واحد حليب سائل، ويجب أن يكون دافئًا قليلًا.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

أربعة ملاعق صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب زبادي.

1/3 كوب زيت أي نوع حسب رغبتك، ولكن الأفضل زيت الزيتون لمذاقه المميز.

ملعقة ملح كبيرة.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

كمية من الكاتشب.

حبة بصل متوسطة، ومقطعة إلى شرائح.

5 حبات بنادورا مقطعة إلى شرائح.

3 حبات فلفل ألوان، مقطعة إلى شرائح.

جبنة شيدر مبشورة.

جبنة بيضاء اسطنبولي.

هبوة مشروم جاهزة (ويفضل استخدام مشروم مقطع إلى شرائح).

جبنة موزاريلا أصابع أو مبشورة، ويفضل عمل جبنة الموزاريلا منال العالم في المنزل.

في المنزل. زيتون مقطع إلى شرائح أسود وأخضر.