بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية أسرار العجينة القطنية للفطائر والبيتزا بأنواعها

- 1/2
- 2/2
بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية ، أشهر أنواع البيتزا مع عجينة البيتزا القطنية، المعروفة بأنها عجينة بيتزا هشة وطرية، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات والمقادير، سوى حشو البيتزا مثل المطاعم، حسب رغبتك ورغبة أفراد أسرتك، وذلك من خلال شرح أسرار العجينة القطنية، فهي مثل بعض المأكولات التي نتذوقها كثيرًا خارج المنزل، وتكون ذات مذاق رائع، مقارنة بما يتم إعداده منزليًا، ولكن سر نجاح العجينة القطنية بالزبادي، أو طريقة العجينة الذهبية للمعجنات، تكمن في مقاديرها ومكوناتها، وهي ليست مقتصرة على تحضير البيتزا فقط، ولكن تعد العجينة الذهبية افضل عجينة للفطائر والبيتزا بانواعها.العجينة القطنية منال العالم
عجينة بيتزا العشر دقائق، أو العجينة القطنية أو عجينة البيتزا الذهبية، كلها أسماء لعجينة البيتزا الهشة، أو العجينة القطنية منال العالم، والتي قدمت الشيف منال العالم، باستخدامها العديد من الوصفات الشهيرة مثل؛ طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة وبدون الزبدة، وطريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، لأنها قريبة للغاية من طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية منال العالم، وهذا هو أول سر نجاح العجينة القطنية، فقط جربي العجينة الذهبية رهيبه، ولا تترددي في صنع أشهى المعجنات، والفطائر بل والكرواسون بهاالعجينة القطنية بالزبادي
- ثلاث كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب واحد حليب سائل، ويجب أن يكون دافئًا قليلًا.
- ثلاث ملاعق كبيرة سكر.
- أربعة ملاعق صغيرة خميرة فورية.
- نصف كوب زبادي.
- 1/3 كوب زيت أي نوع حسب رغبتك، ولكن الأفضل زيت الزيتون لمذاقه المميز.
- ملعقة ملح كبيرة.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.
- كمية من الكاتشب.
- حبة بصل متوسطة، ومقطعة إلى شرائح.
- 5 حبات بنادورا مقطعة إلى شرائح.
- 3 حبات فلفل ألوان، مقطعة إلى شرائح.
- جبنة شيدر مبشورة.
- جبنة بيضاء اسطنبولي.
- هبوة مشروم جاهزة (ويفضل استخدام مشروم مقطع إلى شرائح).
- جبنة موزاريلا أصابع أو مبشورة، ويفضل عمل جبنة الموزاريلا منال العالم في المنزل.
- زيتون مقطع إلى شرائح أسود وأخضر.
- أولا امزجي كل مكونات العجينة، في وعاء واسع.
- ثم اسكبي الحليب فوقها، مع الزيت والزبادي، ولكن تدريجيًا مع المزج البطيء.
- وبعد ذلك ضعي المكونات في العجان، واتركيها تختلط على سرعة متوسطة، ولكن الأفضل أن يتم العجن اليدوي لها.
- ثم اتركي العجينة الذهبية، في مكان دافيء ومظلم للاختمار، وابدئي في تجهيز بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية.
- وبعد أن تختمر العجينة الذهبية للبيتزا، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة، ثم افرديها في صينية الخبز.
- وعقب فرد العجين، ضعي الكاتشب ليغطي العجينة كاملة.
- وفي المقلاة قومي بتحميس المشروم في قليل من الزيت، مع ملح وفلفل أسود مطحون.
- ثم ضعيه فوق العجينة القطنية، وفوقه شرائح البصل والفلفل الملون، مع شرائح الزيتون.
- وبعد الانتهاء من مكونات بيتزا الخضار، أدخلي صينية الخبز إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند 200 درجة مئوية.
- وضعيها على الرف الأوسط، حتى تنضج ثم انقليها إلى الرف الأعلى حتى تحصل على لون من الوجه، ينم عن نضجها.
- ثم قدميها لأسرتك ساخنة مع المقبلات.
الوسوم
بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية ، أشهر أنواع البيتزا مع عجينة البيتزا القطنية، المعروفة بأنها عجينة بيتزا هشة وطرية، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات والمقادير، سوى حشو البيتزا مثل المطاعم، حسب رغبتك ورغبة أفراد أسرتك، وذلك من خلال شرح أسرار العجينة القطنية، فهي مثل بعض المأكولات التي نتذوقها كثيرًا خارج المنزل، وتكون ذات مذاق رائع، مقارنة بما يتم إعداده منزليًا، ولكن سر نجاح العجينة القطنية بالزبادي، أو طريقة العجينة الذهبية للمعجنات، تكمن في مقاديرها ومكوناتها، وهي ليست مقتصرة على تحضير البيتزا فقط، ولكن تعد العجينة الذهبية افضل عجينة للفطائر والبيتزا بانواعها.العجينة القطنية منال العالم
عجينة بيتزا العشر دقائق، أو العجينة القطنية أو عجينة البيتزا الذهبية، كلها أسماء لعجينة البيتزا الهشة، أو العجينة القطنية منال العالم، والتي قدمت الشيف منال العالم، باستخدامها العديد من الوصفات الشهيرة مثل؛ طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة وبدون الزبدة، وطريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، لأنها قريبة للغاية من طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية منال العالم، وهذا هو أول سر نجاح العجينة القطنية، فقط جربي العجينة الذهبية رهيبه، ولا تترددي في صنع أشهى المعجنات، والفطائر بل والكرواسون بهاالعجينة القطنية بالزبادي
- ثلاث كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب واحد حليب سائل، ويجب أن يكون دافئًا قليلًا.
- ثلاث ملاعق كبيرة سكر.
- أربعة ملاعق صغيرة خميرة فورية.
- نصف كوب زبادي.
- 1/3 كوب زيت أي نوع حسب رغبتك، ولكن الأفضل زيت الزيتون لمذاقه المميز.
- ملعقة ملح كبيرة.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.
- كمية من الكاتشب.
- حبة بصل متوسطة، ومقطعة إلى شرائح.
- 5 حبات بنادورا مقطعة إلى شرائح.
- 3 حبات فلفل ألوان، مقطعة إلى شرائح.
- جبنة شيدر مبشورة.
- جبنة بيضاء اسطنبولي.
- هبوة مشروم جاهزة (ويفضل استخدام مشروم مقطع إلى شرائح).
- جبنة موزاريلا أصابع أو مبشورة، ويفضل عمل جبنة الموزاريلا منال العالم في المنزل.
- زيتون مقطع إلى شرائح أسود وأخضر.
- أولا امزجي كل مكونات العجينة، في وعاء واسع.
- ثم اسكبي الحليب فوقها، مع الزيت والزبادي، ولكن تدريجيًا مع المزج البطيء.
- وبعد ذلك ضعي المكونات في العجان، واتركيها تختلط على سرعة متوسطة، ولكن الأفضل أن يتم العجن اليدوي لها.
- ثم اتركي العجينة الذهبية، في مكان دافيء ومظلم للاختمار، وابدئي في تجهيز بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية.
- وبعد أن تختمر العجينة الذهبية للبيتزا، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة، ثم افرديها في صينية الخبز.
- وعقب فرد العجين، ضعي الكاتشب ليغطي العجينة كاملة.
- وفي المقلاة قومي بتحميس المشروم في قليل من الزيت، مع ملح وفلفل أسود مطحون.
- ثم ضعيه فوق العجينة القطنية، وفوقه شرائح البصل والفلفل الملون، مع شرائح الزيتون.
- وبعد الانتهاء من مكونات بيتزا الخضار، أدخلي صينية الخبز إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند 200 درجة مئوية.
- وضعيها على الرف الأوسط، حتى تنضج ثم انقليها إلى الرف الأعلى حتى تحصل على لون من الوجه، ينم عن نضجها.
- ثم قدميها لأسرتك ساخنة مع المقبلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا الخضار بالعجينة الذهبية أسرار العجينة القطنية للفطائر والبيتزا بأنواعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.