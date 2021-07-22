طريقة عمل كفتة اللحمة الضاني بالمنزل بنكهة جميلة وطعم رائع

تعتبر كفتة اللحمة الضاني ، من أشهر الأكلات التي يمكن تقديمها علي السفرة في عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم المسلمون بذبح الأضحية والاستمتاع بمذاق اللحم الضاني ومن أكثر الأكلات التي تقدم في المناسبات والعزائم هي أطباق الكفتة، ويمكن تقديمها مشوية أو يمكن تقديمها بصلصة الطماطم أو بالصوص الأبيض حسب الرغبة كما أنها يمكن تقديمها بدون صلصلة وتقدم مشوية داخل الفرن أو مشوية على الفحم فطرق تقديمها كثيرة ومتنوعة، كما أنه يمكن تقديمها بقطع الدجاج المخليه، وهي من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص فهي تعتبر طبق شهي ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة مختلفة وجديدة لعمل كفتة اللحمة الضاني وطريقة تسويتها بخطوات سهلة جداً داخل المنزل والاستمتاع بنكهة جميلة أحلي من النكهة التي يتم تقديمها بالمطاعم

مكونات عمل كفتة اللحمة الضاني

مكونات الكفتة بسيطة جداً ولا تختلف كثيراً عن مكونات الكفتة العادية ومكوناتها هي كما يلي:-

ربع كيلو من الضاني.

ربع كيلو من اللحم البقري.

طبق صغير من لية الخروف.

حزمة من البقدونس الأخضر.

ملعقة صغيرة ملح.

3ملاعق كبيرة من تفل البصل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ربع كوب بقسماط.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

كفتة اللحمة الضاني من الأكلات الشهية جداً وخطوات تحضيرها سهلة وهي كما يلي:-

في وعاء متسع نقوم بخلط اللحم الضاني مع اللحم البقري ولية الخروف، ونقلب المكونات معاً. يضاف البقدونس المقطع إلي أجزاء صغيرة جداً، ويضاف معه البهارات الملح والفلفل والكزبرة. ثم يضاف البقسماط والبيكنج بودر وتضاف أخيراً، البيضة ونقلب المكونات معاً بشكل جيد حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض وتتكون عجينة متماسكة. توضع داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة حتي تتماسك جيداً.

طريقة تشكيل الكفتة وتسويتها

يتم تشكيل الكفتة بطريقة سهلة وبسيطة وهي تتم بتشكيل الكفتة إلي أصابع حول أسياخ الشوي، سواء كانت من الحديد أو يمكن استخدام الأعواد الخشبية ويفضل نقعها في الماء لمدة عشر دقائق قبل الاستخدام وتشكيل الكفتة حولها، ويتم شوي الكفتة علي الشواية أو يمكن تسويتها داخل الفرن، أو يمكن عملها علي شكل دوائر صغيرة وقليها في الزيت ثم وضعها في صلصة الطماطم وتركها تغلي علي النار لمدة خمس دقائق حسب الرغبة.