طريقة عمل اللحمة المشوية مثل المطاعم بأسهل الخطوات وابسط المكونات في المنزل

طريقة عمل اللحمة المشوية، مع بداية عيد الأضحى المبارك وتبادل اللحوم وذبح الأضاحي، تبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة لتقديم اللحوم بدلًا عن الطريقة التقليدية وهي المسلوقة او المحمرة او كباب الحلة، لذلك فقد لجأ الكثير بالبحث عن طريقة عمل اللحمة المشوية لتصبح مثل المطاعم لكن بجودة أفضل خاصةً مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها عمل اللحوم المشوية للعزومات والأسرة في عيد الاضحى.

كيلو “او كمية حسب الرغبة” من اللحوم المقطعة إلى مكعبات متساوية الحجم، ويمكن استخدام الريش او القفص الصدري الخاص بالاضحية، ويُفضل أن تكون قطعة اللحم من الفخذ لسهولة سوائها.

عدد 1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

عدد 1 بصلة متوسطة مفرومة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل، “لمنع تكون البكتريا على اللحم”.

عدد 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من المستردة.

عدد 1 كوب “250 جرام” من الزبادي او اللبن الرايب.

عدد 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف او الطازج.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.

مقادير وطريقة عمل اللحمة المشويةطريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية

نقوم بغسل اللحمة جيدًا لضمان نظافتها، بعد ذلك في وعاء عميق نقوم بوضع البصل والبهارات والثوم والطماطم والمستردة والزعتر والليمون والزبادي وتقليبهم سويًا، بعد ذلك تقوم بوضع اللحمة بها وتقليبها جيدًا ونقوم بوضع زيت الزيتون على الوجة لمنع التعفن، بعد ذلك نقوم بوضعها في الثلاجة حد أدنى ثلاثة ساعات وبحد اقصى اربعة وعشرون ساعة لإمتصاص طعم التتبيلة جيدًا.

طريقة عمل اللحمة المشوية في المنزل

يُفضل أن يتم شواء اللحم في الهواء الطلق لعدم إيذاء نفسك بالادخنة، قم بإشغال الفحم أو النار حسب المكان الذي ستقوم باللواء به، قم بوضع اللحوم داخل الاسياخ المخصصة للشواء، بعد ذلك قم بوضعها قريبة من نار مباشرة، لكن احرص ان لا تلتصق اللحوم بالنار لكي لا تفسد ويصبح طعمها غير محبب، و بعد الانتهاء من تسويتها يتم تقديمها ساخنة.